Dorsch stinksauer: "Eine scheiß erste Halbzeit"

Der FC Augsburg musste gegen den VfL Bochum eine 2:3-Heimniederlage einstecken. Mittelfeldabräumer Niklas Dorsch war sichtlich angefressen.

"Alles lief schief“, schimpfte der 23-Jährige nach dem Schlusspfiff am "Sky"-Mikrofon. "Wir spielen zwei gute Spiele und dann so eine scheiß erste Halbzeit", redete sich Dorsch richtiggehend in Rage.

Die Niederlage nahm ihren Lauf, als Sebastian Polter für die im ersten Durchgang entschlossen und zielstrebig auftrumpfenden Bochumer die Führung erzielte (23.). Natürlich könne man mit 0:1 in Rückstand geraten, das sei in dieser Saison schon oft genug passiert. Aber dass man mit einem 0:3 in die Pause gehe, sei eine "Frechheit".

Dorsch: "Super zweite Halbzeit bringt mir nichts"

"Das Problem waren die anderen beiden Gegentore", urteilte Dorsch. Jeweils nach einer Ecke erhöhte der VfL durch Gerrit Holtmann (40.) und erneut Polter (45.+2) noch vor dem Kabinengang. Was war bei den Standards los? "Wenig, wie man gesehen hat. Ganz ganz schlecht verteidigt." Für ihn unverständliche "Aussetzer" hätten den fast aussichtslosen Pausenstand bedingt, meinte der U-21-Nationalspieler. "Und dann bringt es mir auch nichts, wenn wir dann immer eine super zweite Halbzeit spielen, das ist scheißegal, wenn wir mit 0:3 zurückliegen. Dann ist es ganz ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen. Dann reicht das einfach nicht."

Es reichte tatsächlich nicht, trotz einer Aufholjagd und Chancenflut im zweiten Abschnitt - auch nicht zu einem Punktgewinn. Augsburg bleibt nach der dritten Heimniederlage im Keller stecken und hat auf den direkten Konkurrenten Bochum mit nun sechs Zählern Rückstand vorerst den Anschluss verloren.