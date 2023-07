Dorsch, Pfeiffer, Michel: Wichtige Erkenntnisse für Maaßen

"Wir haben auf vielen Positionen eine gewisse Breite, auf manchen nicht", sagte Trainer Enrico Maaßen nach dem Doppeltest am Samstag. Vormittags 3:2 gegen Jahn Regensburg, nachmittags 3:1 gegen Ajax Amsterdam. Doch der Reihe nach.

Insgesamt präsentierte sich Augsburg deutlich verbessert gegenüber dem Test gegen die PSV Eindhoven (1:2) eine Woche zuvor. Das trifft zunächst auf Finn Dahmen zu, der gegen Ajax mehrmals im Eins-gegen-eins stark parierte und der als Nummer 1 in die Saison gehen dürfte. Ersatzmann Tomas Koubek hält derzeit allerdings ebenfalls gut. In der Innenverteidigung zeigt Patric Pfeiffer mehr als nur Ansätze, dass er die erhoffte Verstärkung werden kann. Allerdings ist der Neuzugang in den ersten drei Ligaspielen gesperrt.

Maaßen wird basteln müssen, zumal ein kurzfristiger Wechsel von Felix Uduokhai jederzeit passieren kann. Auch rechts hinten muss er zum Ligaauftakt gegen Gladbach experimentieren, Robert Gumny wird dann ebenfalls gesperrt zuschauen. Gegen Ajax testete Maaßen dort Arne Engels, der es fußballerisch gut löste. Dauerhaft heimisch werden dürfte der Mittelfeldspieler dort nicht. Der FCA würde gerne noch einen Rechtsverteidiger verpflichten, allerdings sollte sich vorher auf der Einnahmenseite etwas tun.

Im zentralen Mittelfeld kann Maaßen wohl endlich mit Niklas Dorsch planen, der nach vielen Verletzungsproblemen und -pausen fit ist, mehr und mehr Matchpraxis bekommt und Favorit für das Kapitänsamt ist. Dem ehemaligen U-21-Europameister dürfte eine zentrale Rolle zukommen, auf dem Platz und daneben, wo er als konstruktiv-kritischer Geist gilt auch mal unbequem den Finger in die Wunde legt.

Im Angriff kann Maaßen auf die bewährte Qualität von Ermedin Demirovic und Dion Beljo bauen, die beide gegen den Jahn spielten und trafen. Neuzugang Sven Michel sammelt jedoch fleißig Pluspunkte, er gefiel gegen Ajax nicht nur wegen seiner beiden Tore. Sein Vorteil: Ähnlich wie Demirovic kann er nicht nur eine der beiden Positionen in der Spitze einnehmen, sondern auch auf der offensiven Außenbahn agieren. Er dürfte einem Startelfplatz zum Pflichtspielauftakt deutlich nähergekommen sein.