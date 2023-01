Dorsch: "Man fragt sich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll"

Niklas Dorsch (25) hat zwei Operationen und null Pflichtspiele seit Ende der vergangenen Saison vorzuweisen. Mit dem kicker sprach er über seine Zweifel vor dem Comeback.

In Scheffau nahm das Übel seinen Anfang. Das vermutet zumindest Niklas Dorsch. Im Sommer-Trainingslager des FC Augsburg hatte sich der einstige U-21-Europameister gerade nach einem Schlüsselbeinbruch inklusive Operation zurückgemeldet, als der Oberschenkel zwickte. Und der Mittelfuß ein paar Probleme bereitete.

Dorsch trat kürzer, setzte den abschließenden Test in Österreich gegen Schalke aus, um für die Generalprobe gegen Rennes bereit zu sein. "Ich wollte einfach spielen und habe mir mit Schmerzmitteln geholfen", blickt er im kicker-Interview (Montagsausgabe) zurück. "Eine Woche später war ja Bundesliga-Auftakt."

Die Oberschenkel-Probleme waren schnell vergangen, nur der Fuß zwickte weiter. Und dann nahm das Unheil gegen Rennes seinen Lauf. "Ich bin irgendwie komisch aufgekommen und dadurch weggeknickt." Humpelnd verließ Dorsch den Platz noch vor der Pause. Die schnelle Diagnose: Mittelfußanbruch, keine Operation, lange Pause.

Auch mental eine Belastung

Drei Monate später schien alles wieder in Ordnung zu sein, nach wochenlangem Training meldete sich Dorsch bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zurück. Für eine Viertelstunde. Die schnelle Diagnose: Mittelfußanbruch, Operation noch längere Pause.

"Da kommen in so kurzer Zeit so viele Gedanken zusammen, was man alles falsch macht", sagt Dorsch offen. "Wir sind abhängig von unserem Körper, ich habe hoffentlich noch zehn bis zwölf Jahre vor mir. Da fragt man sich natürlich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll. Die Mittelfußanbrüche haben mich extrem zurückgeworfen, sportlich und mental."

Lesen Sie im großen Interview am Montag (auch als eMagazine), warum Niklas Dorsch oft überlegte, überhaupt ins Stadion zu gehen, was ihn vor dem erneuten Comeback für Zweifel beschleichen und wieso er beim FCA "viele Dinge noch nicht so gut" findet.