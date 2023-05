Dorsch: "Jetzt können wir mal Eier zeigen"

Der FC Augsburg steckt nach dem 0:3 gegen Dortmund weiter im Abstiegskampf. Niklas Dorsch gibt sich hoffnungsvoll.

Was am Sonntag in Mainz passierte, bekamen die Spieler des FC Augsburg selbstverständlich mit. Der eine oder andere behauptete zwar, sich auf die eigene Partie gegen Borussia Dortmund fokussiert zu haben, Niklas Dorsch gab jedoch zu, "natürlich" aufs Smartphone geschaut und gesehen zu haben, dass der VfB Stuttgart gerade, während die Augsburger sich fürs Aufwärmen bereitmachten, das Spiel gedreht hatte und bis auf zwei Zähler zum FCA aufschließen würde.

Und weil kurz darauf die eigene Leistung nicht ausreichte, um Meisterschaftsanwärter Dortmund in Bredouille zu bringen, hat sich die Ausgangslage einen Spieltag vor Schluss verschärft. Gewinnen Bochum (gegen Leverkusen) und Stuttgart (gegen Hoffenheim) ihre Heimspiele, muss der FCA mindestens einen Punkt in Gladbach holen, um die Relegation zu vermeiden. "Jetzt haben wir das erwartete Endspiel, von dem wir seit zehn Spielen reden", fasste Niklas Dorsch die Lage zusammen. "Jetzt haben wir’s wirklich. Das ist eine Situation, in der wir mal Eier zeigen können."

Was einst ein beruhigendes Acht-Punkte-Polster auf die rote Zone war, ist nun Schweißperlen gewichen. Schuld daran sind einzig die Augsburger selbst, die mehrere Chancen, für Ruhe zu sorgen, liegengelassen haben, sich am Sonntag völlig zu Unrecht über Schiedsrichter Tobias Welz ärgerten - und die auswärts schlicht zu schlecht waren.

Wenn uns das Wasser bis zum Kopf stand, haben wir’s irgendwie noch gezeigt, dass wir den Kopf über Wasser halten müssen. Niklals Dorsch

Nach dem vermeintlich beruhigenden 1:0 gegen Union vor zwei Wochen wähnten sich die Augsburger in Sicherheit, "da", meinte Dorsch weiter, "haben wir ja scheinbar alles richtig gemacht, fahren dann nach Bochum und spielen eine Scheiße zusammen wie in vielen anderen Auswärtsspielen in diesem Jahr. Es ist eine Sache, die sich durch die ganze Saison zieht, nicht erst die letzten Wochen. Wenn du auswärts so wenig Punkte holst." Dann fehlen am Ende möglicherweise entscheidende Punkte.

Was Hoffnung macht, die Sieglosserie von zwölf Spielen in der Fremde ausgerechnet am finalen Wochenende zu beenden? "Wenn uns das Wasser bis zum Kopf stand, haben wir’s irgendwie noch gezeigt, dass wir den Kopf über Wasser halten müssen", findet Dorsch. "Das macht mir Hoffnung, dass jeder Einzelne in der Kabine weiß, um was es da in der nächsten Woche geht."

Der Mittelfeldmotor, der nach etlichen Rückschlägen wieder voll belastbar ist, gibt eine einfache Marschroute für die Aufgabe in Gladbach vor: "Das ist ein Spiel, das wir angehen müssen wie die Spiele zuhause. Gladbach ist auch nicht in einer Top-Verfassung, das ist eine Chance für uns. Wir müssen brennen bis aufs Blut, alles reinhauen. Es geht um viel mehr, als wir die letzten Wochen vielleicht vermutet hatten. Die anderen haben uns jetzt halt mal nicht geholfen, und jetzt müssen wir es selbst richten."