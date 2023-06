Dorsch im Interview: "Nach oben gibt es keine Grenzen"

Niklas Dorsch (25) hat sich nach mehreren Operationen zurückgekämpft. Mit dem kicker sprach er vor seinem Urlaub über die FCA-Saison, neue Ziele und Floskeln.

Platz 15 statt 14 und vier Punkte weniger als im Vorjahr: Wie fällt Ihr Saisonfazit aus, Herr Dorsch?

Zwischendurch waren wir uns alle einig, dass es ein Schritt in die Richtung ist und dass wir uns gut entwickeln. Was leider hängebleibt, ist, wenn du eine Saison so beendest wie wir. Da überwiegt das negative Gefühl. Aber ich glaube, wir hatten auch Spiele dabei, die die Fans mitgerissen haben, wo man fußballerisch einen Ansatz gesehen hat. Dass es mit einem jungen Trainerteam und vielen jungen Spielern schwer werden kann, war klar. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir dennoch auf einem guten Weg sind.

Sie sagten nach dem 1:3 in Bochum vor wenigen Wochen, Ihre Mannschaft habe sich "einen Scheiß zusammengespielt". Wie erklären Sie sich dann, nach einem 0:3 gegen Dortmund, den blutleeren Auftritt zum Finale in Gladbach (0:2), als es um alles ging?

Eine richtige Erklärung habe ich dafür bis heute nicht. Die große Analyse steht noch aus. Es waren ja nicht nur die Spiele in Bochum oder Gladbach, auch in Berlin gegen Hertha - die waren einfach nicht gut. Das muss man tiefer aufarbeiten und schauen, woran das liegt. In Gladbach wurden wir richtig vorgeführt, wir durften lange froh sein, dass es nur 0:2 stand. Ein sehr, sehr schwacher Auftritt.

Der Klassenerhalt gelang dank Schützenhilfe aus Sinsheim, Ihre Mannschaft gewann selbst nur eins der abschließenden elf Spiele. Überwog also die Erleichterung?

Erleichterung trifft es ganz gut. Wir waren froh und dankbar, dass Hoffenheim uns geholfen hat. Wir haben es nicht aus eigener Kraft geschafft, das hat uns natürlich enttäuscht.

Fiel die Feier dementsprechend gedämpfter aus?

Eine richtige Feier gab es nicht, mehr ein Zusammenkommen. Es ging darum, nochmal Zeit miteinander zu verbringen, auch für die Jungs, die uns verlassen werden, oder die Mitarbeiter zu sprechen, die man sonst nicht so oft sieht.

Vor der Saison hieß es, der FCA wolle unter Enrico Maaßen mehr Fußball spielen als arbeiten, hat tatsächlich aber die wenigsten Chancen kreiert, die wenigsten Torschüsse und dafür die schlechteste Passquote. Sehen Sie eine Weiterentwicklung?

Natürlich sagen die Zahlen was aus, aber ich bin kein Fan von Statistiken. Es geht auch um ein Gefühl auf dem Platz, um ein Gefühl in der Woche im Training. Der Trainer unternimmt viel, versucht, alles zu verbessern und kennt alle Formationen bis ins kleinste Detail. Wir als Mannschaft sollten erstmal schauen, dass wir die Grundtugenden auf den Platz bringen - gerade bei so Auswärtsspielen in Bochum oder Gladbach. Da geht es nur darum, dagegenzuhalten und alles reinzuhauen. Da brauchen wir nicht philosophieren, ob wir eine Dreier-, Vierer- oder Fünferkette spielen. Als FC Augsburg haben wir jetzt nicht die individuelle Klasse, dass wir uns auf Einzelspieler verlassen können. Wir müssen wieder anfangen, die Basics an den Tag zu legen. Da sind in erster Linie wir Spieler gefragt.

Worauf können Sie aufbauen und was muss ab Juli, wenn die Vorbereitung beginnt, besser werden?

Wir müssen analysieren, was alles falsch lief. Ob es da einen erkennbaren roten Faden gibt, und dann haben wir eine Vorbereitung Zeit, daran zu arbeiten. In der Bundesliga geht es um Mentalität und Einstellung, alles andere kommt on top. Aber natürlich müssen wir mehr Chancen kreieren, defensiver - gerade auswärts - stabiler werden.

Sie waren zum Saisonfinale nach Schulter-, Mittelfuß- und Nasen-OP endlich fit. Wie viel Kraft geben Ihnen diese Einsätze?

Für den mentalen Bereich war es wichtig, dass ich gesund in die Sommerpause gehe, letztes Jahr hatte ich ja die Schulterverletzung, dadurch keinen richtigen Urlaub und keine richtige Vorbereitung. Im Jahr davor war es mit der U-21-EM auch schwierig. Daher bin ich einfach froh, jetzt mal Urlaub machen zu können und dann mit voller Kraft in die Vorbereitung zu starten. Die letzten Spiele geben mir persönlich ein gutes Gefühl. Es geht doch noch!

Ein zentraler Mittelfeldspieler soll noch verpflichtet werden, Elvis Rexhbecaj und auch Youngster Arne Engels haben sich auf der Sechs empfohlen. Wie sehen Sie Ihre Rolle?

Genauso wie in den letzten drei Spielen. Ich mache mir um mich selbst keine großen Sorgen, weil ich weiß, dass ich, wenn ich bei 100 Prozent bin, die Qualität habe, beim FC Augsburg eine wichtige Rolle zu spielen. Falls mein Platz nicht sicher sein sollte, habe ich dieses Mal eine ganze Vorbereitung Zeit, um ihn zu sichern.

Aber Sie sehen Ihre Zukunft definitiv erstmal in Augsburg?

Ich könnte jetzt ein paar Floskeln raushauen, dass ich noch zwei Jahre Vertrag habe und mich voll und ganz auf Augsburg konzentriere … Nein. Ich hatte ein sehr, sehr schwieriges Jahr mit großen persönlichen Problemen. Der Verein hat mir geholfen und die Rückendeckung gegeben, und deswegen weiß ich zu 100 Prozent, dass es mir hier gutgeht, dass ich mich hier wohlfühle und dass ich mir über nichts anderes Gedanken mache.

Mit Finn Dahmen wurde am Donnerstag der nächste U-21-Europameister an Land gezogen, außerdem Innenverteidiger Patrick Pfeiffer aus Darmstadt. Wie blicken Sie auf das Kader-Gerüst für die kommende Saison?

Ich finde es gut. Ich weiß, dass sie hungrig sind und Bock haben auf die Aufgabe und dass sie sich mit Augsburg identifizieren - das finde ich immer sehr wichtig. Als FC Augsburg muss man für was stehen.

Und für was soll dieser FC Augsburg stehen?

Augsburg muss für einen unangenehmen Fußball stehen, für eine Mannschaft, die es dem Gegner immer schwer macht. Da müssen wir wieder hinkommen, und da sind diese Jungs, die dazugekommen sind, genau richtig.

Würden Sie Mergim Berisha zu einem Verbleib in Augsburg raten?

Grundsätzlich muss das jeder selbst entscheiden. Wenn jemand den nächsten Schritt gehen will oder kann, dann soll eine Lösung gefunden werden. Hier müssen Jungs sein, die Bock haben auf die Aufgabe beim FC Augsburg.

Ermedin Demirovic sagte nach dem letzten Spieltag, er würde nächstes Jahr gerne auch mal um die Europa Conference League oder zumindest Platz 10 spielen. Als wie realistisch empfinden Sie diesen Wunsch?

Man kann sich vieles wünschen, und man kann auch Träume haben, die habe ich auch. Ich kenne Demi, er ist genauso ehrgeizig wie ich, deswegen finde ich es grundsätzlich richtig, dass man Ziele hat. Natürlich muss man die aktuelle Situation sehen und realistisch sein. Wir haben jetzt zwei Jahre eben so den Kopf über Wasser gehalten und sollten mit der Zielsetzung ins nächste Jahr gehen, dass wir uns verbessern und steigern wollen. Was letztlich nach oben passiert, sollte eine Extra-Motivation sein. Wir sind von uns überzeugt, nach oben gibt es keine Grenzen. Aber wir bleiben trotzdem realistisch.