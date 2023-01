Dorsch: "Ich brauche keine Geschichten zu erzählen, das ist schon schwierig"

Hinter Niklas Dorsch (25) liegt ein verflixtes Halbjahr. Mit dem kicker sprach er offen über seine Verletzungen, die Zweifel und das nächste Comeback.

Mitten im Gespräch holt Niklas Dorsch sein Handy aus der Hosentasche. "Warte", sagt er. "Ich kann's dir zeigen." Er scrollt kurz durch seine Fotos und bleibt bei zwei Röntgenaufnahmen hängen. Die eine zeigt seinen Fuß vor, die andere den Fuß nach der Operation. Der Unterschied ist schwer zu übersehen, denn mittlerweile steckt eine Schraube im linken Fuß, ganz links unterhalb des kleinen Zehs.

"Dass da eine Schraube im Knochen drinsteckt, das merkst du einfach"

Das alles fühle sich komisch an, sagt Dorsch. Ganz anders als vorher. "Da ist jetzt eine Narbe, die Haut darum taub. Dass da eine Schraube im Knochen drinsteckt, das merkst du einfach." Es blieb nur dummerweise kein anderer Ausweg mehr übrig.

Im Sommer hatte der heute 25-Jährige nach einem Schlüsselbeinbruch und Operation neu angreifen wollen, im Trainingslager in Scheffau normal mitgemischt, ehe der Oberschenkel zwickte und nebenbei auch der Fuß kleine Problemchen bereitete. Dorsch trat kürzer, versuchte, die Schmerzen so gut es ging zu ignorieren, er half sich für die Saison-Generalprobe gegen Stade Rennes mit Schmerzmitteln. "Eine Woche später war ja Bundesliga-Auftakt." Ohne ihn.

Wir sind abhängig von unserem Körper, ich habe hoffentlich noch zehn bis zwölf Jahre vor mir. Niklas Dorsch

Gegen Rennes war der Oberschenkel wieder verheilt, nur meldete sich der Fuß nun lauter. Und so passierte es. "Ich bin irgendwie komisch aufgekommen und dadurch weggeknickt." Gestützt vom Platz, ließ die Diagnose nicht lange auf sich warten: Mittelfußanbruch, monatelange Pause. "Wir sind abhängig von unserem Körper, ich habe hoffentlich noch zehn bis zwölf Jahre vor mir", sagt Dorsch rückblickend. "Da fragt man sich natürlich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll." Erst das Schlüsselbein, jetzt der Fuß.

"Das war nochmal eine andere Hausnummer"

Mit Reha ging es zunächst weiter, ohne Operation. Verhältnismäßig schnell meldete Dorsch sich zurück und gab Mitte Oktober sein Comeback bei der zweiten Mannschaft gegen Pipinsried. Es dauerte eine Viertelstunde. "Das sind Momente, die du nicht so schnell vergisst", sagt er. "Ich saß in der Kabine im Rosenaustadion, und mir war schnell klar, dass es wieder in die gleiche Richtung ging." Er sollte Recht behalten. Der Mittelfuß war wieder angebrochen, eine Operation dieses Mal unumgänglich. "Das ist ein Eingriff in meinen Körper an einer Stelle, von der ich abhängig bin. Das war nochmal eine andere Hausnummer als die Schulter."

"Brutale" Tage musste Dorsch über sich ergehen lassen, die Zeit verging langsamer. "Und du darfst sechs Wochen so einen Schuh tragen, der alles andere als angenehm ist." Und im Fuß steckte jetzt eine Schraube.

Währenddessen fuhren seine Teamkollegen nach einem schwierigen Start unter Enrico Maaßen plötzlich drei Siege in Serie ein, ehe es wieder in die andere Richtung ging. Dorsch verfolgte jedes Heimspiel live in der Arena, selbstverständlich war das für ihn nicht. "Ich habe oft überlegt, ob ich ins Stadion gehe oder nicht." Vieles kam zusammen: Sehnsucht, Frust, Anspannung. "Jeder Spieler, der mir erzählt, dass er da ganz entspannt sitzt, der sagt nicht die Wahrheit."

"Du kannst nichts machen, kannst nicht eingreifen"

Wenn die Kollegen jubelten, jubelte Dorsch mit ihnen. Wenn sie litten, litt er mit ihnen. Doch andere Gedanken mischten sich dazu: "Wenn du darauf hinarbeitest, nach Spieltag sechs oder sieben wieder da zu sein und daraus dann Spieltag 15 oder 16 wird, sitzt du da jede Woche und denkst dir: 'Das dauert noch so lange, bis ich wieder auf dem Platz bin.' Du kannst nichts machen, kannst nicht eingreifen."

Maaßen erkundigte sich regelmäßig bei seinem als Schlüsselfigur auserkorenen Spielmacher. Immer wieder erwähnte der junge Trainer auch vor der Kamera, wie sehr ihn Dorschs Verlust schmerzte. "Das hat mir in der Zeit auch ein bisschen Kraft gegeben", gesteht der Spieler. "Ich hatte zwischenzeitlich immer mal das Gefühl, dass ich gar nicht groß zur Mannschaft gehöre, weil ich natürlich nicht täglich in der Kabine war. Irgendwann sitzt du zu Hause und fragst dich: 'Wofür trainiere ich eigentlich? Ich habe ja gar keinen Einfluss.' Ich trainiere, um am Wochenende zu spielen, um Erfolg zu haben. Durch den Trainer bin ich da wieder rausgekommen, er hat mir das Gefühl gegeben, wichtig zu sein, obwohl ich nicht auf dem Platz stand."

Wir haben uns nach jedem Spiel unterhalten und Ideen ausgetauscht, das war sehr wichtig für mich. Niklas Dorsch

Maaßen fragte Dorsch nach seiner Meinung, Dorsch sagte sie ihm und zeigte Dinge auf, die er von außen vielleicht besser wahrnehmen konnte. "Manche Jungs kenne ich länger als das Trainerteam, da konnte ich helfen. Wir haben uns nach jedem Spiel unterhalten und Ideen ausgetauscht, das war sehr wichtig für mich."

"Es geht nur noch darum, im Kopf den Schalter umzulegen"

Drei Monate sind nun seit dem neuerlichen Rückschlag vergangen, im Winter-Trainingslager in Scheffau mischte Dorsch so gut es ging mit, maximal behutsam soll er dieses Mal herangeführt werden. "Aus ärztlicher Sicht habe ich grünes Licht bekommen", erklärt er. "Die sagen, da passiert gar nichts mehr. Es geht nur noch darum, im Kopf den Schalter umzulegen. Der Fuß ist stabil, ich fühle mich gut, ich habe Lust zu kicken."

Doch genau da lauert die Gefahr: "Dass ich vielleicht zu viel will. Die richtige Mischung zu finden, ist brutal schwierig. Die Vernunft spielt eine große Rolle. Das Wichtigste ist jetzt der Kopf. Dass man das Vertrauen in sich selbst zurückgewinnt." Dorsch gibt offen zu, dass der Kopf jetzt gerade noch nicht ganz frei ist. "Ich brauche keine Geschichten erzählen, das ist schon schwierig."

"Ich würde nicht von Angst sprechen, aber der Respekt ist schon da"

Einfacher wäre es gewesen, schmunzelt er, "wenn mir zweimal jemand auf den Fuß gestiegen wäre, weil ich dann gewusst hätte, woher es kommt. Wenn das aber zweimal bei einfachen Richtungswechseln passiert … Mein Spiel lebt von diesen Bewegungen. Ich würde nicht von Angst sprechen, aber der Respekt ist schon da."

Comeback in Dortmund nahezu ausgeschlossen

Und ein neuerlicher Rückschlag auch. Beim finalen Testspiel gegen Wolfsburg (1:0) hätte Dorsch erstmals seit dem Pipinsried-Desaster wieder Minuten sammeln sollen, dieses Mal bremste ihn eine Erkältung. Ein Comeback in Dortmund ist daher nahezu ausgeschlossen.

Ohnehin muss er sich zunächst mal hintenanstellen, auch wenn mit Carlos Gruezo ein Stammspieler aus der bisherigen Hinrunde gewechselt ist. "Ich habe schon den Anspruch, immer zu spielen, aber wenn die ersten drei Spiele kompletter Mist sind, muss man auch ehrlich sagen: 'Dorschi, du bist noch nicht so weit.' Wenn die Leistung stimmt und ich an das Niveau anknüpfe, das ich hatte, will ich spielen."

Er steckt das Handy wieder ein, schaut auf seinen Fuß, der in einer Badelatsche steckt, und schnauft durch. "Erstmal muss ich jetzt gesund bleiben." Leichter gesagt als getan.