Dorsch fehlt erneut im FCA-Training - Quartett vor Comeback

Der FC Augsburg peilt nach dem 1:3 in Mainz den nächsten Heimsieg an. Das Lazarett lichtet sich.

Das Jahr 2023 des FC Augsburg verläuft bis jetzt zweigeteilt. Auswärts kassierte der Tabellen-13. drei Niederlagen und zehn Gegentore, zuhause hielt Rafal Gikiewicz zweimal die Null, was bei je einem geschossenen Tor von Mergim Berisha sechs Punkte bedeutete. Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll gegen Hoffenheim der nächste Heim-Dreier her.

Niklas Dorsch könnte dabei womöglich fehlen. Der Mittelfeldspieler, der sich zuletzt Schritt für Schritt der Normalform genähert hatte, wird nach den verpassten Trainingseinheiten am Dienstag auch am Mittwoch wegen Fiebers passen müssen. Ob er beim Abschlusstraining am Donnerstag dabei sein kann, ist noch unklar.

Kelvin Yeboah und Noah Sarenren Bazee traten zuletzt etwas kürzer, stehen aber nicht auf der Kippe. Beide hatten am Sonntag beim internen Test gegen die U 19 mitgewirkt, gleiches gilt auch für Iago und Reece Oxford.

Das lange verletzte Duo steht ebenso wie Ruben Vargas und Mads Pedersen am Wochenende wieder zur Verfügung und erweitert damit die Optionen für Trainer Enrico Maaßen. Winter-Neuzugang Irvin Cardona hat noch Probleme an der Naht, nachdem er im Spiel in Dortmund (3:4) nach einem Tritt eine offene Wunde am Fuß erlitten hatte. Er fehlt auch gegen Hoffenheim.