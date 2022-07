Dorsch fehlt dem FCA vorerst - Was Maaßen gegen Schalke sehen will

Der FC Augsburg bekommt es am Sonntag mit Schalke 04 zu tun und muss dabei auf Niklas Dorsch (24) verzichten. Enrico Maaßen gab am Samstag weitere Personal-Updates.

Aus dem Augsburger Trainingslager in Scheffau berichtet Mario Krischel

Nach einer Regenerationseinheit am Donnerstag trainierte der FC Augsburg am Freitag im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser zweimal - vormittags intensiv, am Nachmittag etwas gemächlicher. Bei der zweiten Einheit des Tages standen vor allem Standardsituationen im Fokus.

Niklas Dorsch fehlte dabei. Der Mittelfeld-Stratege, der im Test gegen Dynamo Budweis (0:1) in der Startelf gestanden hatte, spürte eine Verhärtung im Oberschenkel, musste aussetzen und arbeitete lediglich individuell auf dem Rad. Auch Neuzugang Maxi Bauer trat wegen Adduktorenproblemen kürzer, meldete sich aber am Samstag zurück.

Bei Dorsch geht Trainer Enrico Maaßen zwar nicht von einer schlimmeren Verletzung aus, am Sonntag gegen Schalke (16.30 Uhr) wird der 24-Jährige, der sich gerade erst nach einer Schlüsselbein-Operation zurückgemeldet hatte, aber definitiv fehlen. Für Bauer dürfte es reichen, zumal der Ex-Fürther wieder in der Dreierkette neben Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai beginnen könnte.

Oxford und Vargas arbeiten am Comeback

Dort sieht sich auch Reece Oxford, der Engländer trainiert nach einer Knie-OP jedoch nach wie vor nur individuell. Gemeinsam mit Kumpel Ruben Vargas, der sich im Juni bei der Schweizer Nationalmannschaft am Oberschenkel verletzt hatte, arbeitet Oxford am Comeback ins Mannschaftstraining. Das Duo braucht Geduld: Vargas kann frühestens in drei Wochen zurückkehren und wird den Bundesliga-Start verpassen, Oxford könnte eventuell früher beginnen - eine genaue Prognose will Maaßen nicht abgeben.

Fürs Erste gilt der Fokus beim FCA am Sonntag dem FC Schalke, einem Gegner "auf greifbarem Niveau", wie Maaßen findet. "Es war eine intensive Woche, wir haben gut gearbeitet. Aber morgen wollen wir nochmal richtig Gas geben und ein gutes Ergebnis erzielen, das ist auch wichtig."

FCA arbeitet an den Abschlüssen

Gegen Budweis waren die Augsburger zwar überlegen, nutzten die vorhandenen Chancen aber nicht. "Im Ansatz", sagt Maaßen, "war richtig viel dabei, wir hatten richtig tolle Ballgewinne, wo wir dann eher quer- oder nach hinten gespielt haben. Wenn wir da nach vorne tief ausbrechen, werden sich viele Möglichkeiten auftun." Die es dann zu nutzen gilt. "Wichtig ist, dass du die Möglichkeiten hast; dass du da hinkommst. Wir hatten drei, vier klare Chancen. Jetzt geht es darum, dass wir aus den klaren Chancen Tore machen und aus den Ansätzen noch klarere Chancen kreieren. Die Jungs arbeiten nach dem Training an den Abschlüssen."