Dorsch: "Dann kriegen wir gegen Leverkusen eine auf den Latz"

So gut der FC Augsburg unter Jess Thorup begann, so rückläufig ist der Trend nach nur einem Sieg aus den jüngsten sieben Bundesligaspielen. Beim 0:3 in Stuttgart sah nicht nur Niklas Dorsch "einen totalen Klassenunterschied".

Augsburgs Niklas Dorsch war in Stuttgart bitter enttäuscht. IMAGO/Michael Weber