Dorsch bestätigt: Herrlicher Fernschuss war kein Zufall

13 Spiele hatte Augsburg auswärts nicht mehr gewonnen, doch in Köln endete diese Misere. Zu verdanken hatte das der FCA einer starken Defensive und Niklas Dorsch.

Umjubelt: Augsburgs Niklas Dorsch (Mi.) lässt sich nach seinem Traumtor in Köln feiern. imago images/Revierfoto

Die Zufriedenheit stand Markus Weinzierl ins Gesicht geschrieben, als er nach Abpfiff vors DAZN-Mikro trat, um den 2:0-Sieg in Köln zu analysieren. Zunächst betonte der FCA-Coach den Willen und die Leidenschaft, die seine Elf "über 90 Minuten" gezeigt habe, und verriet, was ausschlaggebend für den Sieg war: "Entscheidend war die taktische Disziplin, die defensive Arbeit war die Basis für den Erfolg."

Doch auch Weinzierl wusste, dass Niklas Dorsch dabei eine besondere Rolle gespielt hatte. "Dorschi hat ein super Spiel gemacht", lobte der Coach den U-21-Europameister, der nicht nur das 1:0 von André Hahn mit einem Traumpass initiiert (72.), sondern auch das 2:0 mit einem herrlichen Fernschuss besorgt hatte (88.). Kölns Trainer Steffen Baumgart sprach von einem "sensationellen Tor" und meinte dazu nur: "Hut ab!"

Dass es sich bei dem Tor keinesfalls um ein Zufallsprodukt handelte, bestätigte Dorsch selbst: "Ich trainiere den ab und zu", verriet der 23-Jährige und ergänzte: "Der Ball liegt perfekt und ich treffe ihn perfekt." Er habe allerdings auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, dass kein "Gegner den Ball abfälscht".

Dorsch ist auf den Geschmack gekommen

Insgesamt war es sein zweites Tor im 13. Bundesligaspiel - keine schlechte Ausbeute für einen defensiven Mittelfeldspieler, allerdings zählt Dorsch das Toreschießen selbst nicht zu seinen Spezialfertigkeiten. In der Tat verzerrt die Bundesliga-Statistik das Bild etwas: In seinen 62 Zweitligaspielen glückten ihm "nur" drei Treffer.

Nun aber scheint Dorsch auf den Geschmack gekommen zu sein. So verriet er, dass er sich bereits vor dem Köln-Spiel vorgenommen hatte, öfter "aus der zweiten Reihe abzuziehen" - mit Erfolg. Aufhören will Dorsch nun nicht mehr. "Wenn der Ball wieder so gut liegt, dann schieße ich mit Sicherheit wieder."