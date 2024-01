Dornbirn trennt sich von Chefcoach Janeschitz

Der FC Dornbirn zieht die Konsequenzen aus einer schwachen Herbstsaison und entlässt Trainer Thomas Janeschitz mit sofortiger Wirkung.

Nur zehn Punkte aus 15 Spielen und der damit verbundene vorletzte Tabellenplatz waren zu wenig für die Ansprüche des FC Dornbirn. Das Resultat daraus ist die Trennung von Cheftrainer Thomas Janschitz. Der 57-Jährige übernahm die Vorarlberger vor eineinhalb Jahren, nachdem der Klub die Saison davor als Tabellenletzter abgeschlossen hatte. Unter Janeschitz schaffte es Dornbirn im letzten Jahr, sich im Tabellenmittelfeld zu platzieren. Auch der Start in die aktuelle Saison lief mit einem Sieg gegen Liefering vielversprechend, in den darauffolgenden 14 Spielen sollten aber nur mehr sieben Punkte folgen. Zuletzt gab es sogar acht Pflichtspielniederlagen in Folge.

Nun zog Dornbirn die Reißleine und stellte Janeschitz mit sofortiger Wirkung frei. Die Suche nach einem Nachfolger soll bereits auf Hochtouren laufen, wie der Verein bekanntgab. Die Vorarlberger haben aktuell sechs Punkte Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Amstetten, das nach wie vor auf den ersten Ligasieg in dieser Saison wartet. Auf Liefering und Sturm II fehlen vier beziehungsweise ein Punkt, der Tabellenzwölfte Horn hat bereits elf Punkte Vorsprung.

Die Rückrunde startet für Dornbirn am 17. Februar mit dem Spiel gegen Liefering. Wer dann an der Seitenlinie der Vorarlberger stehen, wird ist noch unklar.