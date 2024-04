Dormagen ohne Kreisläufer-Duo gegen die Eulen

Am Dienstagabend ist der TSV Bayer Dormagen auswärts bei den Eulen Ludwigshafen gefordert. Im Duell um wichtige Punkte im Abstiegskampf muss der Tabellensechzehnte jedoch auf gleich zwei Kreisläufer verzichten.

Für den TSV Bayer Dormagen und die Eulen aus Ludwigshafen bleibt nach den Niederlagen des vergangenen Wochenendes keine Zeit, um Wunden zu lecken, denn bereits am Dienstag eröffnen beide Teams den 28. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga.

Beide Trainer waren sich in der Analyse ihrer Niederlagen weitestgehend einig. "Wir waren nicht so bissig. Darüber bin ich enttäuscht. Ich erwarte gegen Dormagen eine Reaktion", sagte Johannes Wohlrab, Trainer der Eulen nach der 30:35-Niederlage in seiner alten Heimat Hüttenberg.

Und auch TSV-Trainer Matthias Flohr bemängelte beim 34:35 daheim gegen den TV Großwallstadt "in der Abwehr zu viele Fehler und zu wenig Zweikampfhärte. Das war defensiv zu wenig und daran müssen wir arbeiten."

Nicht mithelfen können am Dienstag die beiden Dormagener Jan Schmidt und Patrick Hüter, die beide kurzfristig erkrankt sind. So wird am Kreis viel Verantwortung auf den Schultern von Frederik Sondermann liegen.