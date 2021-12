Doreth führt Bayreuth zum Sieg - Ludwigsburg fällt zurück

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Anschluss an Top-Plätze der BBL verpasst. Bei den Hakro Merlins Crailsheim verlor die Mannschaft von Trainer John Patrick am Samstagabend mit 61:72 (28:38) und fiel in der Tabelle mit 6:4 Erfolgen von Rang drei auf Platz sieben zurück.

Starker Auftritt: Kapitän Bastian Doreth (re.) ging bei Bayreuth voran. imago images/HMB-Media