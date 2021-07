Doppelvierer der Frauen im Finale - Bogenschützin erleidet Hitzschlag

Der Tag der Eröffnungsfeier in Tokio. Es gibt einen neuen Höchstwert bei den Corona-Fällen, Ruder-Vorläufe und Wettkämpfe im Bogenschießen wurden absolviert. Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Tages ...

+++ Russische Bogenschützin erleidet Hitzschlag +++

Die russische Bogenschützin Swetlana Gombojewa hat in der Qualifikationsrunde am Freitagvormittag einen Hitzschlag erlitten. Das teilte das Russische Olympische Komitee (ROC) via Twitter mit. Bei der 23-Jährigen sei aber schon wieder "alles in Ordnung". Sie sei von Ärzten mit Wasser versorgt worden, so das ROC. Am Mittag sei sie gemeinsam mit dem russischen Team wieder ins olympische Dorf zurückgekehrt. Temperaturen von über 30 Grad Celsius im Schatten machten es den Athletinnen im Yumenoshima Park am Freitag nicht leicht.

"Natürlich schießen wir lieber bei Windstille und 22 bis 24 Grad. Aber das darf keinen Einfluss nehmen", sagte Bundestrainer Oliver Haidn. Man habe im Vorfeld gut trainiert - auch "bezüglich der Hitzeverträglichkeit". Mit Hitze könne sie umgehen, sagte Lisa Unruh, die Olympia-Zweite von Rio 2016, "aber dieses Feuchte ist sehr schwierig, weil die Hände rutschen".

+++ Ruder-Doppelvierer der Frauen Vorlaufsieger +++

Der deutsche Ruder-Doppelvierer der Frauen ist mit einem souveränen Vorlaufsieg direkt ins Finale gefahren. Die Crew Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop), Carlotta Nwajide (Hannover) und Daniela Schultze (Potsdam) setzte sich am Freitag auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway souverän mit 1,14 Sekunden Vorsprung gegen die Niederlande und Großbritannien durch. Der Doppelvierer der Männer hingegen landete mit Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) nur auf Rang vier und hatte im Vorlauf auf die siegreichen Polen 10,86 Sekunden Rückstand. Damit muss das Boot in den Hoffnungslauf.

Auch die deutschen Doppelzweier müssen in die Hoffnungsrunde. Marc Weber (Gießen) und Stephan Krüger (Frankfurt/Main) wurden wie auch Leonie Menzel (Düsseldorf) und Annekatrin Thiele (Leipzig) Vorlauf-Vierte. Menzel powerte sich im Angriff auf Rang drei derart aus, dass sie auf den letzten Metern Probleme mit der Muskulatur bekam. Danach wurde die 22-Jährige mit einem Rollstuhl in ein nahe liegendes Funktionsgebäude gefahren, saß aber wenig später mit einer Kühlweste schon wieder auf einem Ergometer.

+++ Höchstwert seit Erfassung: 19 neue Corona-Fälle bei Olympia +++

Am Tag der Eröffnungsfeier in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Wie das Organisationskomitee in dem am Freitag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, gehören zu den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden vom Organisationskomitee nicht genannt.

+++ Doping: Ex-Europameister Hussein verpasst Olympia +++

Der Schweizer Karim Hussein, Europameister über 400-m-Hürden, verpasst wegen eines Dopingvergehens die Spiele in Tokio. Der 32-Jährige wurde wegen der Einnahme der stimulierenden Substanz Nikethamid über die Lutschtablette Gly-Coramin für neun Monate gesperrt, wie sein Management mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 16. Juli 2021. "Ich bin es gewohnt, alle Hürden zu nehmen, über diese bin ich unerwartet gestolpert. Ein folgenschwerer Irrtum, eine Unachtsamkeit - in diesem Fall bin ich an meinem eigenen Anspruch an Perfektion gescheitert", sagte Hussein in einer Mitteilung. Er habe angenommen, dass die Substanz wie im Training auch im Wettkampf zugelassen sei.