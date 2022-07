Doppeltes Handicap: Für Abräumer Goralski wird es eng

Die Auswahl für die Offensive ist schon recht ordentlich, doch drei Wochen vor dem Bundesligastart tun sich beim VfL Bochum im hinteren Bereich noch einige Lücken auf. Thomas Reis muss weiterhin improvisieren.

Zwei Testspiele stehen in dieser Woche noch an für den Vorjahres-Aufsteiger, innerhalb von 48 Stunden trifft der VfL Bochum am Donnerstag in Gütersloh auf Athletic Bilbao und am Samstag zur Saisonöffnung im Ruhrstadion auf den türkischen Erstligisten Antalyaspor.

Gar nicht so leicht für Trainer Thomas Reis, die Belastung vernünftig zu dosieren. Denn zum Beispiel im Trainingslager in Südtirol war nicht mal ein Übungsspiel Elf gegen Elf möglich, weil einerseits im Kader noch zwei, drei Planstellen zu besetzen sind, andererseits aber auch mindestens drei Profis bis zum Start womöglich nicht fit werden.

Goralski eingebremst

Für Jacek Goralski ergeben sich auf dem Weg zu seinem ersten Bundesligaspiel gleich zwei Handicaps. Der polnische Nationalspieler war zuletzt noch für sein A-Team im Einsatz und genoss daher einen gewissen Sonderurlaub. Kaum hatte er sich in Bochum vorgestellt und ein paar Trainingseinheiten absolviert, musste der Mittelfeld-Abräumer für das Trainingslager absagen.

Wegen einer Augen-Operation verpasste der Bochumer Sommer-Zugang das Trainingslager, das ihm natürlich die Möglichkeit geboten hätte, in Form zu kommen, und sich überdies in seiner neuen Mannschaft besser einzugewöhnen.

Nach der Rückreise aus dem Trainingslager in Südtirol genossen die Bochumer Profis am Montag einen freien Tag, am Dienstag soll es weitergehen; wie belastbar Goralski dann allerdings ist, ist derzeit noch nicht abzusehen. Eher unwahrscheinlich aber, dass der zweikampfstarke Mittelfeldmann dann schon wieder ins Mannschafts-Training einsteigen kann.

Äußerst einsatzfreudiger Sechser

Spannend wird es ohnehin, welche Qualitäten der polnische Nationalspieler in Bochum einbringen kann. Immerhin spielte er bisher noch in keiner großen Liga; zuletzt war er bei Kairat Almaty in Kasachstan unter Vertrag. Der 29-Jährige ist aber immerhin ein fester Bestandteil der polnischen Nationalmannschaft und will sich in Bochum natürlich auch nachhaltig für die WM in Erinnerung bringen. Er gilt als äußerst einsatzfreudiger Sechser, sehr energisch im Zweikampf, manchmal sogar zu energisch.

Ist er fit, könnte Goralski durchaus den taktischen Spielraum für Trainer Thomas Reis vergrößern. Als einziger Sechser steht derzeit Kapitän Anthony Losilla zur Verfügung, mit Goralski wäre also auch zum Beispiel ein 4-2-3-1 möglich.

Aber bis er diese Variante mal ausprobieren kann, muss sich Trainer Thomas Reis noch ein wenig gedulden.