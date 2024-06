Doppelter Vorgriff: FCA holt auch Schlotterbeck

Gleich zweimal hat der FCA Augsburg am Freitag auf dem Transfermarkt zugeschlagen und auch Keven Schlotterbeck (27) verpflichtet.

Verkauft hat der FC Augsburg in diesem Sommer-Transferfenster, das ja offiziell erst am Montag öffnet, noch keinen Profi. Das war allerdings auch nicht die Vorgabe, um selbst bereits tätig zu werden und einzukaufen. Und das gleich doppelt.

Nachdem der FCA am Freitagmorgen bereits Stürmer Samuel Essende (26) vorgestellt hatte, folgte am Nachmittag Abwehrspieler Keven Schlotterbeck. Der 27-jährige Innenverteidiger kommt vom SC Freiburg und hat beim Bundesliga-Elften einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschrieben.

"Der FCA steht für einen mutigen sowie emotionalen Fußball und passt daher sehr gut zu meiner Spielweise", erklärt Schlotterbeck in der offiziellen Vereinsmitteilung. "Mit meiner Erfahrung und Zweikampfstärke möchte ich vorangehen und gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen eine erfolgreiche Saison spielen."

Der Transfer von Schlotterbeck ist genau wie der von Essende bereits ein Vorgriff auf das, was kommen kann oder auch kommen wird. In der Offensive hat sich Kapitän Ermedin Demirovic mit 25 Scorerpunkten in die Notizbücher zahlreicher Topklubs gespielt, außerdem liebäugelt Mittelfeldspieler Ruben Vargas mit einem Abschied. Essende soll den Konkurrenzkampf sofort erhöhen.

Uduokhai will weg

Gleiches gilt in der Abwehr, wo Schlotterbeck quasi der direkte Ersatz für Felix Uduokhai sein könnte. Der Innenverteidiger hat den Verantwortlichen nach kicker-Informationen mitgeteilt, in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Sein Vertrag beim FCA läuft noch bis 2025.

Neuzugang Schlotterbeck, freut sich Sportdirektor Marinko Jurendic, "hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er als Antreiber und Motivator vorangeht" und dazu durch "sein Aufbauspiel und die Kopfallstärke besticht. Wir freuen uns, dass mit Keven ein Teamplayer mit Kämpferherz den FCA verstärkt."