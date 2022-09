Doppelter Touchdown St. Brown - Overtime-Drama in Cincinnati

Was für ein erster Sonntag in der neuen Regular Season der NFL! In Cincinnati hatten die Bengals trotz zahlreicher Fehler von Joe Burrow den Sieg in den Händen, verloren aber doch auf kuriose Weise. In Chicago gingen Bears und 49ers quasi "im Pool schwimmen". Verrückte Aufholjagden gab es obendrein - etwa in Atlanta.

Wasserbad in Chicago - und St. Brown fängt zum Sieg

Schon das Aufwärmprogramm vor dem Vergleich zwischen Bears und 49ers hatte erahnen lassen, dass die Umstände keine normalen waren. Und in der Tat: Nach Regenfällen in der "Windy City" Chicago war der Boden komplett durchnässt, was den Spielern den Football-Sport natürlich sehr erschwerte - früher Fumble von San Franciscos Allrounder Deebo Samuel inklusive, genauso wie eine direkt folgende Interception von Bears-Hoffnungsträger Justin Fields sowie reihenweise Punts bei dieser Wassersschlacht.

Punkte gab es aber auch: Samuel etwa machte seinen anfänglichen Patzer mit einem starken TD-Rush zum 7:0 wieder wett, während vor allem die heimischen Bären weiterhin strauchelten und kaum etwas Zählbares "im eigenen Planschbecken" zusammenbrachten. 10:0 stand es zwischenzeitlich für die Kalifornier, die sich aber die Butter noch vom Brot nehmen ließen - oder besser: ihr Seepferdchen an diesem Tag wieder aberkannt bekamen. Erst wurde nämlich ein wilder Touchdown-Pass von Fields zum 7:10 zugelassen, ehe der Deutsch-Amerikaner Equanimeous "EQ" St. Brown (25) gefühlt aus dem Nichts die 13:10-Führung für Chicago herstellte. Davon konnten sich die in Richtung Play-offs gehandelten Niners nicht mehr erholen - schwache Interception von Spielmacher Trey Lance, dem Nachfolger von Jimmy Garoppolo, inklusive. Am Ende stand für San Fran ein gebrauchtes 10:19 zu Buche - und eben eine erfolgreiche Bears-Aufholjagd.

"Ich bin sehr zufrieden. Es war etwas schwierig wegen des Regens, aber wir haben das Spiel gewonnen und ich habe einen Touchdown gemacht", sagte St. Brown der Deutschen Presse-Agentur. "Das war sehr wichtig. So kann ich Momentum kriegen und davon profitieren."

Field-Goal-Drama in Cincinnati

Den ersten Touchdown an diesem vollgepackten Sonntag erzielten die Pittsburgh Steelers - oder anders gesagt: verschuldete Quarterback Joe Burrow, der mit seinen Cincinnati Bengals denkbar schlecht in diese Saison startete. Einen weiten Pass rechts raus des vor Monaten noch im Super Bowl gestandenen Top-Quarterback erahnte Safety Minkah Fitzpatrick und tütete sogleich den "Pick Six" ein, indem er nach der gefangenen Interception ohne Gegner in die Endzone "spazierte" - 7:0. Doch damit nicht genug von der gefürchteten Defense aus "Steel City", die Burrow und dessen Offensive Line malträtierte und weitere Interceptions (T.J. Watt und Cameron Sutton) eintütete. Obendrein gab es noch etliche "Sacks" sowie einen Fumble von Burrow, der einen extrem gebrauchten Week-1-Tag erwischt hatte.

Hatte kaum Zeit zum Atmen, hielt seine Bengals trotz Fehlern im Spiel - und verlor doch: Joe Burrow. IMAGO/UPI Photo

Am Ende leistete sich der sieben Mal zu Boden gebrachte 25-Jährige neben vier Interceptions und einem verlorenen Fumble auch noch weitere ungenaue Zuspiele - aber auch zwei TD-Pässe sowie Raumgewinn für ganze 338 Yards. Weil von der anderen Seite aber zu wenig Punkte gekommen waren, war das Spiel stets offen - und ging nach einem Touchdown-Catch von Bengals-Receiver

Ja'Marr Chase zwei Sekunden vor Ablauf der Uhr letztlich mit 20:20 in die Verlängerung. Dabei hätte Kicker Evan McPherson noch vorher alles klar machen müssen, sein Extrapunkt nach dem 20:20 wurde aber von Fitzpatrick geblockt.

Wild ging's daraufhin weiter - auch, weil das Schiedsrichtergespann zuvor einen klaren TD von Chase übersehen hatte (Linie zur Endzone war bereits erreicht): McPherson vergab in der Overtime die Vorentscheidung für Cincy, während sein Gegenüber Chris Boswell nur den Pfosten traf - und weniger als eine Minute vor Schluss nochmals antreten durfte: Nun traf Boswell zum umjubelten 23:20 für Pittsburgh, was aber womöglich teuer bezahlt wurde. Denn Top-Star T.J. Watt riss sich in der Schlussphase der Partie wohl den Brustmuskel.

Abreibung für New England

Sich anpassen, so hatte das Motto der New England Patriots bereits weit vor dem Gastspiel beim direkten AFC-East-Rivalen Miami Dolphins um den aus Kansas City geholten Speedster Tyreek Hill geheißen. Das Team von Trainerlegende Bill Belichick war aus dem windigen Nordosten der USA bereits fünf Tage zuvor angereist, um sich an die über 30 Grad Celsius in Florida zu gewöhnen. Mit wenig Erfolg ...

Mit 7:20 gingen die Pats bei den Dolphins leer aus. New Englands Angriff um Spielmacher Mac Jones (213 Yards, ein TD, eine Int., ein Fumble) bekam zu wenig hin. Auf der anderen Seite überzeugte der unter Beobachtung stehenden Quarterback Tua Tagovailoa mit 270 Yards, einem Touchdown und keiner Interception. Receiver Hill erreichte fast 100 Yards, ein Fumble Return zum TD besorgte den Rest.

Jackson & Co. zu stark - und Jets ohne Antrieb

Im "Big Apple" beim Vergleich zwischen den New York Jets und den Baltimore Ravens wurde es zunächst hochemotional - Gänsehaut inklusive. Denn neben einer Andacht für die kürzlich verstorbene Queen Elisabeth II., wurde auch an diesem 11. September 2022 an die vielen Opfer vom 11. September 2001 beim Anschlag auf das World Trade Center gedacht.

Sportlich war vor allem interessant, dass bei den Jets anstelle des verletzten Zach Wilson Routinier, Ex-Raven und Super-Bowl-Sieger Joe Flacco gegen sein ehemaliges Team spielte - und sich direkt einen Fauxpas erlaubte: Noch im ersten Viertel leistete sich der 37-Jährige eine Interception. Doch weil daraus nur ein Field Goal von Star-Kicker Justin Tucker heraussprang, blieb es zunächst spannend. Und das einigermaßen lange. Erst ein Touchdown-Pass von Ravens-Star Lamar Jackson auf Devin Duvernay zum 10:0 stellte die Weichen klar Richtung Favoritensieg. So kam es dann auch, auch wenn sich gerade Flacco (307 Yards, ein TD kurz vor Schluss) wehrte. Jackson lief selbst dieses Mal nicht viel (nur 17 Yards) und überzeugte eher mit Würfen (213 Yards, drei TDs, eine Int.) - allen voran auf Doppelpacker Duvernay und Rashod Bateman mit einer Bombe über 55 Yards.

Was war sonst noch los? St. Brown, der Zweite - Mayfields Ex

Insgesamt richtete sich der Blick zum Auftakt natürlich besonders auf die vielen neuen Head Coaches in der Liga - zehn ingesamt gab es schließlich, während es dafür keinen Rookie-Quarterback als Starter gab. Deswegen der besondere Fokus auf die neuen Trainer, wie etwa auf Lovie Smith. Der 64-jährige Oldie führte seine Houston Texans um Quarterback Davis Mills (240 Yards, zwei TDs, ein Fumble) zunächst zu einer 20:3-Führung - und sah danach den Einbruch gegen die Colts um den geholten Spielmacher Matt Ryan (352 Yards, ein TD, eine Int., vier Fumbles, doch nur ein Ballverlust). Indianapolis kam am Ende tatsächlich zurück und sicherte sich in der Verlängerung ein 20:20-Unentschieden. Das nicht ohne Drama: Colts-Kicker Rodrigo Blankenship hatte sogar den Sieg auf dem Fuß, scheiterte aber aus 42 Yards.

Eine Aufholjagd legten auch die New Orleans Saints aufs Parkett, eine große zugleich: QB Jameis Winston (zwei TDs) kam mit seinen Kollegen nach klarem 10:26 bei den Atlanta Falcons noch eindrucksvoll zurück, Kicker Wil Lutz verzeichnete 19 Sekunden vor Ende das gefeierte 27:26 aus stolzen 51 Yards.

Touchdown "Yes", Sieg "No": Lions-Receiver und Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. IMAGO/Icon Sportswire

Ohne Happy End gestaltete sich derweil das Comeback der Detroit Lions, die beim Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles das punktreichste Spiel dieses frühen Sonntags bestritten. Trotz eines Touchdowns des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown (22), der damit wie sein Bruder "EQ" jubelte (und das parallel innerhalb von zwei Minuten), mussten die Löwen am Ende mit 35:38 nachgeben.

Besonders war darüber hinaus das Wiedersehen von Baker Mayfield mit seinem Ex-Team aus Cleveland, das bekanntlich noch lange ohne den gesperrten Star-Spieler Deshaun Watson auskommen muss. Der neue Starting Quarterback der Carolina Panthers erwischte auch einen ordentlichen Tag, auch wenn einige machbare Pässe nicht ankamen und sich mit einer Interception mischten. Doch Mayfield lief selbst - wie auch Hoffnungsträger und Running Back Christian McCaffrey - je einmal erfolgreich in die Endzone und warf auf Receiver Robbie Anderson eine Touchdown-Granate für 75 Yards. Das alles brachte aber nichts, weil Browns-Kicker Cade York acht Sekunden vor Schluss aus 58 Yards das gefeierte Field Goal zum 26:24-Sieg erzielte.

Und die Washington Commanders um den geholten Spielmacher Carson Wentz, der mit 313 Yards und vier Touchdowns trotz zweier Interceptions ordentlich performte, gewannen noch mit 28:22 gegen die Jacksonville Jaguars - auch weil Wentz etwas mehr als 100 Sekunden vor Ablauf der Uhr seinen 22-jährigen Rookie-Receiver Jahan Dotson für 24 Yards zum entscheidenden Score fand.