Doppelter Kappenregen bei furiosen Penguins - Seiders Detroit geht die Luft aus

Moritz Seider ging mit den Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins am Ende die Luft aus. Pittsburgh zeigte sich im ersten Drittel gegen die Sharks furios, am Ende gab es gar einen doppelten Kappenregen

Pure Emotion: Evan Rodrigues jubelt nach seinem Hattrick für Pittsburgh. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Seider hat mit Detroit Red Wings haben in der NHL die 18. Saisonniederlage kassiert. Beim 1:5 gegen die Boston Bruins brach der elfmalige Stanley-Cup-Sieger am Sonntag im Schlussdrittel ein, kassierte da drei Tore und fiel dadurch hinter den direkten Tabellennachbarn in der Atlantic Division auf den fünften Rang zurück.

Dabei hatte Tyler Bertuzzi Detroit vor heimischer Kulisse noch in Führung gebracht, ehe Patrice Bergeron, Erik Haula, Charlie McAvoy, Trent Frederic und Tomas Nosek das Spiel drehten. Seider stand fast 23 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne nennenswerte Szenen.

Pittsburgh: Zwei Hattricks und "die Kirsche auf der Torte"

Die Pittsburgh Penguins setzten auch nach ihrer fast zweiwöchigen Corona-Zwangspause ihre Serie fort. Beim 8:5 gegen die San Jose Sharks legten sie im ersten Drittel den Grundstein und gingen jetzt acht Mal nacheinander als Sieger vom Eis.

Dass mir gleich so ein guter Auftritt gelungen ist, war die Kirsche auf der Torte. Bryan Rust

Nach 20 Minuten war die Partie in Pittsburgh bereits gelaufen, die Penguins führten historisch mit 6:1. Nur 1976 gegen die Chicago Blackhawks gab es sechs Tore im ersten Drittel. Sharks-Goalie James Reimer verließ frustriert das Eis, Zach Sawchenko musste bei seinem NHL-Debüt den Puck im Anschluss nur noch zweimal aus dem Netz holen. Die Torschützen nach der zwischenzeitlichen Aufholjagd von San Jose waren Evan Rodrigues zum 7:5 und Bryan Rust zum 8:5 - für beide war es der dritte Treffer, die Hattricks von Rodrigues und Rust sorgten so für einen Kappenregen auf das Eis in Pittsburgh.

Rust, der elf Partien verletzt verpasst hatte, "war einfach glücklich, dass ich wieder zum Aufgebot gehörte und um die Jungs herum sein konnte. Dass mir gleich so ein guter Auftritt gelungen ist, war die Kirsche auf der Torte."