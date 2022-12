Doppelter Beinbruch: Schottland und Hearts monatelang ohne Gordon

Schlimme Szenen haben sich beim Auswärtsspiel von Heart of Midlothian an Heiligabend bei Dundee United abgespielt. Schottlands Nationaltorwart Craig Gordon erlitt bei einem Zusammenprall einen doppelten Beinbruch.

Craig Gordon hat ein Weihnachtsfest zum Vergessen erlebt. Der Kapitän des FC Heart of Midlothian erlitt am Samstag beim 2:2 bei Dundee United in der 76. Minute bei einem Zusammenstoß mit Gegenspieler Steven Fletcher einen doppelten Beinbruch, wie sein Klub am Montag mitteilte. Das gebrochene Bein stand nach dem Zusammenprall in einem unnatürlichen Winkel weg. Gordon werde "den Rest der Saison ausfallen", hieß es bei Twitter. Er sei bereits operiert worden.

"Es ist natürlich ein schwerer Schlag, einen so einflussreichen Spieler wie Craig für den Rest der Saison zu verlieren. Aber um ehrlich zu sein, alles, woran wir im Moment denken, ist sein Wohlergehen", sagte Trainer Robbie Neilson. Gordon, dessen Vertrag 2024 ausläuft und der zwischen 2015 und 2020 sechs Mal mit Celtic Glasgow Meister wurde, wird am Silvestertag 40 Jahre alt. Es ist die dritte schwere Verletzung in seiner langen Profi-Karriere nach einem Armbruch 2009 sowie einem Kreuzbandriss 2011.

Clark rückt zwischen die Pfosten

Ersatztorwart Zander Clark (30) gab für die Hearts sein Debüt in Dundee, wo der Klub aus Edinburgh in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen Shankland-Elfmeter noch zum 2:2-Ausgleich kam. Clark wird aller Voraussicht nach auch am Mittwoch im Ligaspiel gegen den FC St. Johnstone starten.

Gordon fehlt nicht nur seinem Verein in den nächsten Monaten, sondern auch der schottischen Auswahl, die im März EM-Qualifikationsspiele in Zypern (25.3.) und gegen Spanien (28.3.) auszutragen hat.