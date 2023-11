Doppelte Premiere: Pavlovic erhält Profivertrag bei Bayern

Der FC Bayern hat Aleksandar Pavlovic - wie vom kicker exklusiv angekündigt - mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige soll nun als Vorbild dienen.

Erfolgsgeschichten aus dem hauseigenen Campus gab es beim FC Bayern in den letzten Jahren nur wenige, Aleksandar Pavlovic aber ist gewiss eine: Der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler hat sich im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters Jahr für Jahr durchgebissen, feierte am Samstag beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt sein Bundesliga-Debüt und wurde nun mit seinem ersten Profivertrag belohnt. Damit machten die Münchner am Mittwochvormittag offiziell, was der kicker am Montag bereits exklusiv angekündigt hatte.

"Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben", sagt Pavlovic, der 2011 - wie knapp sechs Jahre später auch Josip Stanisic - vom SC Fürstenfeldbruck zum FCB gewechselt war und sich nun bis zum 30. Juni 2027 band. "Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Ich möchte in jedem Training dazulernen und werde weiter hart an mir arbeiten." Inzwischen trainiert Pavlovic mit der ersten Mannschaft und hat auch angesichts der anhaltenden Personalsorgen von Cheftrainer Thomas Tuchel vielversprechende Aussichten, bald schon weitere Profi-Minuten zu sammeln.

"Unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden"

"Wir freuen uns sehr für Aleksandar Pavlovic, der in nur wenigen Tagen gleich zwei Premieren gefeiert hat: erst sein Bundesligadebüt, nun sein erster Profivertrag", wird Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zitiert. "Als echter Münchner hat er es in die erste Mannschaft des FC Bayern geschafft - unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden, und uns im Klub geht es genauso. Auch sein Weg soll Vorbild sein für unsere Talente: Ihr könnt es über den Campus bis nach oben schaffen!" Zuletzt war das nur wenigen gelungen.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund beschreibt Pavlovic als "spielstarken und technisch versierten Mittelfeldspieler mit einer sehr guten Übersicht. Außerdem ist er ungemein lernwillig, ehrgeizig und sehr entschlossen, was seine Ziele angeht."