Doppelte Premiere: Köllner sieht FCI in "Bringschuld"

Michael Köllner steht vor seinem ersten Heimspiel als Trainer des FC Ingolstadt. Er hofft bei seiner Premiere eine "andere Zeitrechnung" einzuläuten.

Die ersten gut anderthalb Wochen von Michael Köllner beim FC Ingolstadt sind eng getaktet. Auf das gelungene Debüt in Meppen am vergangenen Samstag (3:0) - dem ersten gegentorlosen Spiel in diesem Jahr - folgte ein 2:0 im Landespokal Bayern in Erlangen. Nun steht der 53-Jährige am Samstag vor seiner Heim-Premiere für die Schanzer. "Für eine Premiere wünscht man sich das bestmögliche Ergebnis und das sind drei Punkte", erklärte der Coach auf der Pressekonferenz.

Doch nicht nur für den Trainer gibt es ein Novum: Denn generell ist der VfB Oldenburg erstmals im Audi-Sportpark zu Gast (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Niedersachsen haben fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz und stehen dementsprechend unter Druck. "Oldenburg muss gewinnen, um die Hand ans Thema Klassenerhalt bekommen zu können. Für Oldenburg ist es die gefühlt die letzte Chance", weiß auch Köllner.

Costly fehlt gesperrt: Köllner muss seine Abwehr umstellen

Im Anschluss richtete er aber den Blick auf sein Team, das auf "einem guten Weg" sei. Dennoch ist dem Trainer bewusst, dass die Mannschaft in der Rückrunde ihre Fans bislang enttäuschte (nur sieben Punkte aus zwölf Spielen). "Wir sind in der Bringschuld. Wir haben keine gute Rückrunde gespielt und wollen jetzt eine andere Zeitrechnung einläuten", so Köllner.

Kurzfristig stehen für ihn in dieser "Zeitrechnung" die Ergebnisse im Vordergrund und erst sekundär die Entwicklung. Eine Entwicklung war allerdings beim Sieg in Meppen schon zu erkennen. Die Defensive, die in der Rückrunde durchschnittlich mehr als zwei Tore pro Spiel kassierte, stand im Emsland sicherer als in den vorherigen Wochen. Doch ausgerechnet die Abwehr muss er nun umstellen, weil Rechtsverteidiger Marcel Costly gelbgesperrt fehlt.

Es ist auch meine Aufgabe, hier in Ingolstadt wieder für Identifikation zu sorgen. Michael Köllner

Für ihn könnte Thomas Rausch, der beim Sieg in der Vorwoche sein Startelfdebüt überraschend auf der linken Seite gefeiert hatte, auf die rechte Seite wechseln. Als Linksverteidiger könnte dann Calvin Brackelmann beginnen. Egal welches Personal letztlich aufläuft, Köllner möchte die Mannschaft und Fans wieder mehr zusammenbringen. "Es ist auch meine Aufgabe, hier in Ingolstadt wieder für Identifikation zu sorgen, dieses gegenseitige Miteinander auf den Platz zu bringen und wir alles dafür tun werden, dass der Verein wieder erfolgreich ist", erklärte der Trainer, der mit drei Punkten seine erste Woche perfekt abschließen würde.