Doppelte Hiobsbotschaft: Coman und Mazraoui fehlen Bayern länger

Der FC Bayern muss mindestens für den Rest des Jahres auf Kingsley Coman (27) und Noussair Mazraoui (26) verzichten.

Zum 40. Mal hintereinander blieb der FC Bayern am Dienstagabend durch den 1:0-Sieg bei Manchester United ungeschlagen in einem Gruppenspiel der Champions League. Doch er hat den Erfolg, der die Gemüter nach dem 1:5 in Frankfurt wieder beruhigen konnte, teuer bezahlt.

Wie der Rekordmeister bekanntgab, fallen die beiden verletzt ausgewechselten Stammspieler Kingsley Coman und Noussair Mazraoui länger aus. Flügelspieler Coman kam mit einem Muskelfaserriss in der rechten Wade noch etwas glimpflicher davon, Mazraoui wird mit einem Muskelbündelriss in der linken Wade vermutlich den Start des Afrika-Cups verpassen. Am 17. Januar startet Marokko mit einem Spiel gegen Tansania in das Turnier.

Sané und Tel bleiben übrig

Es sind zwei weitere Ausfälle, die Thomas Tuchel im ohnehin schon dünn besetzten Kader nicht mehr viele Alternativen lassen. Auf der offensiven Außenbahn hatte es am Wochenende schon Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) erwischt, nun bleibt neben Leroy Sané im Grunde nur noch Youngster Mathys Tel als Option.

In der Abwehr bietet sich Tuchel ebenfalls kaum noch Spielraum. Einzig Raphael Guerreiro käme noch als Alternative auf links für Alphonso Davies infrage, ansonsten stellt sich die Viererkette mit Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Konrad Laimer als Mazraoui-Ersatz rechts hinten von selbst auf.

Am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker und auf DAZN) steht für die Bayern das enorm wichtige Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf dem Programm, zum Jahresende geht es am Mittwochabend zum VfL Wolfsburg. Zwölf Tage später öffnet offiziell der Transfermarkt.