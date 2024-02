Doppelte Freude in Lohne: Punkte-Marke geknackt und Pokal-Finale sicher

Das 3:1 gegen Spelle-Venhaus sorgte für kollektives Durchatmen bei BW Lohne. Fast noch mehr im Fokus steht hingegen jetzt schon das Pokal-Finale gegen den SV Meppen. In dieser Angelegenheit feierte BWL jüngst einen großen Erfolg vor dem Sportgericht.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Es geht nichts über das schöne Gefühl eines Sieges. Diese Erfahrung haben die Regionalliga-Spieler von BW Lohne am Samstag mit dem 3:1 gegen den Tabellenletzten SC Spelle-Venhaus gemacht. Aber schon eine Woche vorher hatte BWL einen wichtigen Erfolg gefeiert - trotz der 1:3-Niederlage im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen den FC St. Pauli II. Es war ein Sieg, der das Sportliche fast schon ein wenig überlagerte: Das Oberste Verbandssportgericht des Niedersächsischen Fußball-Verbandes beendete den Pokal-Streit zwischen dem VfB Oldenburg und BW Lohne. Mit dem Ergebnis: BW Lohne wird am 28. März (Gründonnerstag, 19.00 Uhr) im NFV-Pokalfinale beim SV Meppen um die Trophäe und um ein DFB-Pokal-Ticket spielen.

Der VfB hatte vor über vier Monaten Protest eingelegt, weil er BWL im Halbfinale einen Formfehler hinsichtlich der Aufstellung vorwarf. Nach dem ersten Urteil, wonach der Protest unbegründet sei, ging Oldenburg in Berufung. Auch die wurde nun abgewiesen. "Da sind wir alle doch sehr froh, dass es dann so ausgegangen ist", sagte Lohnes Trainer Uwe Möhrle dazu. BWL will an Gründonnerstag mit 1500 Fans nach Meppen reisen.

Aber vorher gilt die Aufmerksamkeit wieder dem Liga-Betrieb - und hier gelang am Samstag ein Erfolg gegen Spelle-Venhaus. Möhrle und Co. freuten sich darüber, dass sich die Blau-Weißen durch das 3:1 im Mittelfeld festgesetzt haben. Kapitän Thorsten Tönnies mit einem Kopfball und "Maskenmann" Jannik Zahmel erzielten die drei Lohner Tore. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Spelles Timo Nichau beschlich Möhrle zwar "ein mulmiges Gefühl", doch letztendlich setzte sich BW Lohne verdient durch.

"Ich glaube, wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und uns viele Torchancen erarbeitet", befand Abwehrspieler Felix Oevermann. Und Möhrle richtete den Blick auf das große Ganze: "Ich bin jetzt froh, dass wir am 20. Spieltag die 30-Punkte-Marke geknackt haben." Jene Zielmarke hatten die Lohner auch schon vor dem Jahreswechsel anvisiert - hier gab es aber in den beiden letzten Spielen zwei Niederlagen in Oldenburg (1:2) und bei Hannover 96 II (1:4). Umso glücklicher waren alle Lohner, dass die kleine Durststrecke nun vorbei ist. Auch deshalb sprangen sie nach dem Sieg vor 550 Zuschauern im sonnendurchfluteten Heinz-Dettmer-Stadion im Kreis.

"Es war wichtig, dass wir nach der Niederlage letzte Woche heute die drei Punkte geholt haben. Jetzt können wir nächste Woche mit einem guten Polster nach Lübeck fahren", sagte Oevermann. Am Samstag (13.00 Uhr) tritt BWL bei Phönix an, sofern es die dortigen Platzverhältnisse zulassen.