Doppelte Feier: Widmers Comeback, Guilavoguis Premiere

Anders als üblich bestreitet Mainz 05 während der Liga-Unterbrechung kein Testspiel, sondern engagiert sich für den guten Zweck. Bestimmte Personalien sorgen dabei aber auch für einen sportlichen Reiz.

Der sportliche Wert des Mainzer Freundschaftsspiels in dieser Länderspielpause hält sich naturgemäß in engen Grenzen. "Es geht nicht darum, dass wir an fußballerischen Inhalten arbeiten", weiß Abwehrchef Stefan Bell, "sondern es geht um das Ereignis an sich." Und damit um den Einsatz für den guten Zweck.

Am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert die Bundesligatruppe der 05er zu einer Benefizpartie gegen eine Rhein-Ahr-Auswahl im Eifelstadion von Adenau. Der Gegner des Teams von Trainer Bo Svensson bewegt sich auf Kreisliga-Niveau, die Auswahl wird aus den Mannschaften sechs verschiedener Dörfer zusammengestellt, die 2021 von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen waren.

Für Bell, der im rheinland-pfälzischen Andernach geboren ist, auch persönlich ein besonderes Match: "Adenau ist nur 15 bis 20 Minuten weg von meiner Heimat", erklärt der Profi, "meine Familie und Verwandtschaft waren am Anfang dort jedes Wochenende im Einsatz." Deshalb hofft Bell auch an diesem Samstag "auf viele bekannte Gesichter am Spielfeldrand" wie auf dem Rasen: "Vielleicht kenne ich ja auch den einen oder anderen Spieler aus der Auswahl persönlich."

Internes Elf gegen Elf als Härtetest vorm Duell mit dem FC Bayern

Auch wenn es sich nicht um einen Härtetest eine Woche vorm Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern (21. Oktober, 18.30 Uhr) handelt, dürften neben Bell noch mindestens zwei weitere Mainzer dem Benefizspiel entgegenfiebern. Kapitän Silvan Widmer ist nach überstandener Fersen-OP wieder an Bord und dürfte damit nach mehrmonatiger Zwangspause sein Comeback geben. "Silvan tut uns gut, ich freue mich richtig für ihn", sagt Bell und berichtet mit einem Schmunzeln: "Im Training rennt er aus gutem Willen noch überall hin und macht auch ein paar unnötige Wege - da sieht man, dass er einfach total heiß ist."

Ähnliches dürfte für den erst kürzlich aufgrund der Verletztenmisere verpflichteten Neuzugang Josuha Guilavogui gelten, der nach Lage der Dinge sein Debüt im Trikot der Rheinhessen feiern wird. Dass gerade in der aktuellen Krise eine echte Leistungsüberprüfung unter rein professionellem Aspekt womöglich mehr gebracht hätte, steht auf einem anderen Blatt. Auf den entsprechenden Effekt versuchte Svensson indes mit einem internen Elf gegen Elf am Donnerstag abzuzielen.