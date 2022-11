Doppelsieg von Granerud und Kraft - Drei DSV-Adler in den Top Ten

Mit einem Doppelsieg von Stefan Kraft (Österreich) und Halvor Egner Granerud (Norwegen) endete das zweite Springen im finnischen Ruka. Deutschlands Topspringer verpasste den zweiten Durchgang, drei DSV-Adler schafften den Sprung unter die Top Ten.

Die Deutschen Skispringer hinken der absoluten Weltspitze weiter hinterher und haben auch in Finnland nicht in den Kampf um die Podestplätze eingegriffen. Skispringer Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag in Ruka den siebten Platz.

Top-Springer Karl Geiger schied sogar bereits nach dem ersten Durchgang aus und erhielt schon zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison keine Weltcuppunkte. Den Sieg teilten sich der Österreicher Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Granerud hatte in der Qualifikation mit einem Satz auf 150,5 Meter einen Schanzenrekord aufgestellt.

Rang drei ging an Naoki Nakamura aus Japan. In der Gesamtwertung verteidigte der Pole Dawid Kubacki mit Platz sechs seine Führung. Zweitbester Deutscher war Pius Paschke, der Achter wurde. Markus Eisenbichler landete auf dem zehnten Platz, Constantin Schmid wurde 21. und Stephan Leyhe belegte Rang 32.

