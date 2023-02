Doppelschlag in sieben Minuten: Marseille gerüstet für Topspiel gegen PSG

Ligue 1 - Highlights by DAZN 20.02.2023

5:52Nach der frühen Toulouse-Führung tat sich Olympique Marseille lange schwer, doch mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit brachte sich OM auf die Siegerstraße. Am Ende stand ein 3:2-Sieg auf dem Papier und die Erkenntnis: Man ist gerüstet für das Topspiel gegen PSG am nächsten Sonntag.