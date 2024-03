Doppelschlag: DHB verlängert mit Handball-Bundestrainern

Der Deutsche Handballbund verlängert vorzeitig die Verträge mit den Bundestrainern Markus Gaugisch und Alfred Gislason. Dies beschloss das DHB-Präsidium am Samstag in einer digitalen Zusammenkunft einstimmig, teilte der Verband am heutigen Montag mit. Im Fall Gislason gibt es aber ein wichtiges Detail.

Alfred Gislasons Vertrag wird verlängert - im Falle einer erfolgreichen Olympia-Quali. Sascha Klahn