Doppelpacker Schmid will wieder Bundesliga spielen

Beim 2:0-Sieg der Freiburger U 23 gegen den MSV Duisburg bestritt Bundesliga-Profi Jonathan Schmid seinen erstes Pflichtspiel in dieser Saison und schnürte gleich einen Doppelpack.

In der 72. Minute war Schmids erstes Pflichtspiel beendet, und der Franzose wurde bei seiner Auswechslung im Freiburger Dreisamstadion mit viel Applaus verabschiedet. Zwei Tore hatte er jeweils zu Beginn der Halbzeiten erzielt, das zweite mit einem Nachschuss, nachdem MSV-Keeper Vincent Müller seinen Kopfball pariert hatte. "Von seiner Ruhe im Spiel mit dem Ball können sich unsere Jungs eine Scheibe abschneiden", lobte SC II-Trainer Thomas Stamm den 32-Jährigen. Der habe aber auch "eine sehr gute Intensität im Spiel gegen den Ball hinbekommen".

Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, weil Schmid in dieser Saison nur wenige Male zum Kader in Bundesliga und Europa League gehörte, aber nie eingesetzt wurde. Muskuläre Probleme bremsten ihn zwischenzeitlich aus, nachdem er sich im Sommer vorgenommen hatte, nach seiner schweren Corona-Erkrankung in der Vorsaison noch mal durchzustarten. "Er kratzt schon und will mehr", hatte SC-Chefcoach Christian Streich über Schmid schon vor dem Wochenende gesagt, und dass es ihm "nicht so leicht fällt", dass er ihn so lange außen vor gelassen hat.

Schmid als Vorbild für die jungen Spieler

Er riet ihm deshalb zu einem Einsatz in der zweiten Mannschaft, was der Franzose bisher noch abgelehnt hatte. Vor dem Duisburg-Spiel rang er sich aber dazu durch, wie er zugab. "Ich wollte es jetzt unbedingt, weil man im Training nicht den gleichen Rhythmus hat wie im Spiel", sagte der Matchwinner, "es hat mir gut getan und es hat Spaß gemacht mit den Jungs." Schmid, der in der Bundesliga zwischen Rechtsverteidiger und Rechtsaußen gependelt hat, übernahm in einem 4-3-3 die offensive rechte Außenposition. "Er hat es sehr gut angenommen, er hat mit viel Energie gespielt", fand Stamm, der schon nach dem Abschlusstraining am Vortag ein "richtig gutes Gefühl" in Bezug auf den Gastspieler hatte.

Die Arbeit wird belohnt, die Jungs geben Vollgas, und das Trainerteam ist auch super. Jonathan Schmid

Der will nun wieder oben angreifen. "Seit Dezember bin ich wieder voll im Mannschaftstraining, ich will natürlich wieder Bundesliga spielen, und werde alles dafür tun", sagte Schmid. Zunächst hat er aber dafür gesorgt, dass die Freiburger U 23 im neuen Jahr ungeschlagen bleibt und auf den zweiten Tabellenplatz kletterte. "Die Arbeit wird belohnt, die Jungs geben Vollgas, und das Trainerteam ist auch super", findet Schmid. Der wiederum ist laut Stamm für die jungen Spieler ein gutes Beispiel: "Wenn ihr oben kicken wollte, ist das die Messlatte."