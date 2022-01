Doppelpacker Grifo und der Pokal-Pott: "Der Traum ist riesig"

Mit dem 4:1 im Pokal in Sinsheim hat sich Freiburg für die Liga-Niederlage gegen Hoffenheim revanchiert - und auch für das 1:5 in Dortmund vergangenen Freitag.

Mit der identischen Startelf wie bei der Last-Minute-Heimniederlage gegen Hoffenheim Mitte Dezember ging der SC Freiburg in das Pokalspiel bei der TSG. Vielleicht auch deshalb erklärte Vincenzo Grifo kurz nach dem Sieg, dass es zunächst eine Wiedergutmachung für das 1:2 in der Liga gewesen wäre, aber natürlich auch für die jüngste Klatsche beim BVB.

Grifo überragt beim Ex-Klub

Grifo trug bei seinem Ex-Klub als "Mann des Spiels" mit zwei Tore dazu bei, nachdem auch er in Dortmund enttäuscht hatte. "Die Jungs haben gesagt, heute wird es mal wieder Zeit, zieh nach innen und schieß mit deinem rechten Fuß ins lange Eck", berichtete der Italiener im ARD-Interview über den für ihn eigentlich typischen Treffer, den er so aber schon länger nicht mehr erzielt hatte. Die frühe Führung nach einem Pass von Lucas Höler hatte er zudem selbst mit eingeleitet.

Und als der Sport-Club einen Handelfmeter zugesprochen bekam, schnappte sich Grifo selbstbewusst den Ball, obwohl er in der Liga-Partie am ehemaligen Teamkollegen Oliver Baumann gescheitert war. "Es war nicht so einfach, wieder vor ihm zu stehen, weil er ein guter Torhüter ist und schon viele Elfmeter gehalten hat", sagte der 28-Jährige, "aber ich war mir ziemlich sicher, und deswegen bin ich happy."

Streich happy: "Wir waren bereit alle Wege zu gehen"

Kompromisslos schoss er den Strafstoß in die linke obere Ecke und machte damit auch seinen Trainer glücklich, der nach der Niederlage beim BVB schwer angefressen war. "Die Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion gezeigt auf das enttäuschende Spiel in Dortmund", fand Christian Streich, "wir waren bereit alle Wege zu gehen, haben gut umgeschaltet und hatten die Momente bei uns - zum Beispiel beim 3:1."

Hoeneß siegt Freibuger "in ihrer besten Version"

Nur wenige Minuten nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch ein von Andrej Kramaric erzwungenes Eigentor von Nico Schlotterbeck stellten die Freiburger den alten Abstand durch einen sehenswerten Treffer von Kevin Schade wieder her. Es war so herausgespielt wie auch die anderen Treffer und Chancen, schnell und direkt. Das gute Umschaltspiel, die Effizienz (Chancenverhältnis 6:5) und vor allem eine bessere Zweikampfbilanz (60 Prozent) waren die Hauptgründe für den auch nach Ansicht von TSG-Trainer Sebastian Hoeneß verdienten Sieg: "Wir haben die Freiburger heute wieder in ihrer besten Version gesehen in puncto Cleverness, Härte und Zielstrebigkeit."

Rückkehrer Nico Schlotterbeck und Flekken als Faktor

Dass die Spieler "kritikfähig" gewesen seien, und auch wieder "in der Lage, als Mannschaft aufzutreten", habe sie in dem "Pokalfight" ausgezeichnet, erklärte Streich. Eine wichtige Rolle hat auch die Rückkehr von Nico Schlotterbeck und Torwart Mark Flekken (nach Corona-Infektionen) gespielt, auch wenn Flekken nicht ganz so souverän wirkte wie in der Bundesliga-Hinrunde. Schlotterbeck war sowohl beim ersten als auch beim dritten Tor der Ausgangspunkt, und erzwang nach einem Grifo-Freistoß auch den Elfmeter. Der 22-Jährige schaltete sich wie üblich häufig in die Offensive ein und verteidigte souverän.

"Ich bin sehr glücklich dass wir ins Viertelfinale eingezogen sind, das ist bei uns ja auch keine Selbstverständlichkeit", sagte Streich. Eine Party wird er seinem Team trotzdem nicht gegönnt haben, da es schon am Samstag in der Liga mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter geht. "Regenerieren, um im Derby vielleicht auch die Oberhand zu behalten", lautete deshalb die Losung des SC-Coaches, der sich auch Grifo anschloss.

Angesichts des Favoritensterbens im Pokal sehen die Freiburger aber auch eine Titelchance in dieser Saison. "Dafür kämpft man, dafür spielt man, der Traum ist riesig, wir werden alles dafür geben", kündigte der zweifache Torschütze an.