Doppelpacker ergänzt illustre Bayern-Liste: Gelingt Vinicius Junior der ganz große Coup?

Real Madrid geht mit einem kleinen Vorteil in das Rückspiel gegen den FC Bayern. Das haben die Königlichen Vinicius Junior zu verdanken - wie seit Jahreswechsel schon so vieles.

Dank Vinicius Junior (li.) oder Jude Bellingham: Real Madrid knüpft an die CR7-Ära an. imago images (3)

Dass Real Madrids Unterschiedsspieler am Dienstagabend in München nicht die Rückennummer 5 trug, sondern die 7, war kein Zufall. Zwar muss man wohl bis Cristiano Ronaldo zurückblicken, um einen königlichen Neuzugang zu finden, der die Schlagzeilen gleich in seiner ersten Saison so beherrschte wie Jude Bellingham. Doch in der spanischen Hauptstadt haben sich ein paar Dinge geändert.

"Er hatte heute nicht seinen besten Tag", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti hinterher über den 20-Jährigen, dessen inzwischen deutlich geringere Torausbeute (erst vier Tore in der Rückrunde) nicht nur mit einer etwas tiefer positionierten und anders angedachten Rolle zusammenhängt.

Dass der laut Ancelotti angeschlagene Bellingham (kicker-Note 4), der im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel in der 75. Minute ausgewechselt wurde, seiner Über-Form aus der Hinrunde hinterherläuft - natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau -, ist aktuell eher die Regel. Sein erneuter später Siegtreffer im jüngsten Clasico war 2024 die Ausnahme.

Über den Doppelpack von Vinicius Junior (kicker-Note 1) kann man das nicht sagen. Der 23-jährige Brasilianer, neuerdings zentraler Angreifer, trumpft seit Jahresbeginn so groß auf wie vielleicht noch nie, ist im ersten Drittel 2024 so etwas wie Reals Rückrunden-Bellingham.

Das vielleicht beste Spiel gegen Girona

Begonnen hatte der Fabellauf des Außenstürmers im Finale der Supercopa, ebenfalls ein Clasico. Real siegte überlegen mit 4:1, Vinicius Junior schnürte einen Dreierpack. Sein bisher vielleicht bestes Spiel im Real-Trikot machte er aber vier Wochen später bei der Meisterschafts-Vorentscheidung gegen Verfolger Girona. Beim 4:0 eröffnete der Rechtsfuß den Torreigen selbst, die drei anderen Treffer bereitete er vor.

Auch in der Königsklasse lässt sich Vinicius Junior nicht lumpen, wo es seit Beginn der Saison 2021/22 nur einen Spieler gibt, der an mehr als 30 Toren direkt beteiligt war: ihn. 16 Treffer, 17 Vorlagen. Ausbalanciert. Als sich Madrid im diesjährigen Achtelfinale gegen RB Leipzig schwertat, war es Vinicius, der im Rückspiel das entscheidende Tor schoss. Eine Runde später gegen Titelverteidiger Manchester City lieferte er zu drei der vier königlichen Treffer dann wieder den Assist.

Im zurückliegenden Clasico, der wohl endgültigen Meisterschafts-Entscheidung, bewies sich der im Abschluss eigentlich etwas schlampige Dribbler - zum wichtigen zwischenzeitlichen 1:1 - dann als verlässlicher Elfmeterschütze. So auch im CL-Halbfinale in München, als er Real das 2:2 rettete und erst als zehnter Gäste-Spieler in der bisherigen Geschichte des Wettbewerbs in München mindestens zwei Tore schoss.

Ein Doppelpack bei den Bayern - mit der Rückennummer 7? Da muss man dann wieder zu Cristiano Ronaldo zurückblicken, dem dieses Kunststück 2014 und 2017 als einzigem Spieler gleich zweimal gelang.

Es sind vier beeindruckende Monate, die Vinicius Junior in diesem Kalenderjahr bisher auf den Rasen zaubert. Wodurch er Bellingham mittlerweile nicht nur in der Schlagzeilen-Wertung den Rang abläuft. Sondern womöglich auch, zumal im Sommer neben der EM auch noch die Copa America ansteht, im Rennen um den Ballon d'Or.