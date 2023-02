Doppelpack mit Außenbandriss: Schnellbacher fehlt Elversberg

Die SV Elversberg marschiert unaufhaltsam in Richtung 2. Bundesliga. Nach dem 4:0 in Saarbrücken sorgt sich die SVE aber um einen Leistungsträger.

Die SV Elversberg hat am Samstagnachmittag den nächsten wichtigen Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht. Der Drittliga-Aufsteiger ließ dem früh dezimierten Verfolger aus Saarbrücken beim 4:0 keine Chance. Die SVE führte bereits zur Pause mit 3:0, maßgeblichen Anteil daran hatte der mit der Kapitänsbinde auflaufende Luca Schnellbacher.

Durch den Doppelschlag des 28-Jährigen lagen die Gäste im Saarland-Duell noch vor dem Seitenwechsel auf Kurs, Werder-Leihgabe Nick Woltemade besorgte Sekunden vor dem Pausenpfiff gar das 3:0. Nach einer bärenstarken ersten Hälfte, mit der sich Schnellbacher die kicker-Note 1,0 verdient hatte, blieb der Angreifer allerdings in der Kabine.

Zu Wochenbeginn teilte der Spitzenreiter der 3. Liga, der bereits elf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz hat, via Twitter den Grund mit: "Am Samstag hat sich Luca Schnellbacher in Saarbrücken in der Anfangsphase verletzt, trotzdem zwei Tore beigesteuert - in der Pause war aber endgültig Schluss. Die Untersuchungen haben ergeben, dass sich 'Schnelly' einen Außenbandriss zugezogen hat. Gute Besserung!"

Wie lange fehlt der beste Elversberger Torjäger?

Wie lange Schnellbacher ausfallen wird, teilten die Elversberger nicht mit. Für die SVE machte er in dieser Saison bislang 17 Drittligaspiele, in denen er zwölf Tore (Zweiter im Ligavergleich) und vier Vorlagen bei einem kicker-Notenschnitt von 2,59 beisteuerte. Gemeinsam mit Teamkollege Jannik Rochelt und MSV-Offensivspieler Moritz Stoppelkamp ist Schnellbacher mit 16 Scorerpunkten Zweiter in diesem Ranking - nur Dresdens Ahmet Arslan (17 Scorerpunkte) liegt noch vor dem Trio.

Insgesamt kommt Schnellbacher bis dato auf 237 Drittliga-Einsätze (48 Tore). Auch seine Erfahrung werden die Elversberger also in den kommenden Spielen vermissen. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es mit dem Aufsteigerduell gegen den VfB Oldenburg weiter.