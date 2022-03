Doppelpack Kane: Oilers gewinnen fünftes Heimspiel in Folge

Dank fünf Siegen in Folge und satten 27 erzielten Toren beendeten die Edmonton Oilers dank des 6:3 gegen die New Jersey Devils am Samstagnachmittag (Ortszeit) eine Serie von fünf Heimspielen mit der perfekten Ausbeute von zehn Punkten.

Leon Draisaitl brachte die Oilers bereits nach nur 71 Sekunden in Führung. Doch New Jersey zeigte sich danach lange Zeit als unangenehmer Gegner. Nachdem Jesper Bratt früh nach Alleingang ausgeglich, wurde es Ende des zweiten Drittels kurios: Evander Kane überwand Gäste-Keeper Jon Gillies gut zwei Minuten vor Ende des Mittelabschnitts per Bauerntrick (38.). Doch erst nach der Schlusssirene und nach Video-Beweis erkannten die Referees, dass der Puck die Torlinie überquert hatte - und damit den Treffer nachträglich an. Die bereits gespielten finalen 2:12 Minuten des zweiten Drittels mussten somit noch einmal absolviert werden.

Angeführt vom starken Schweden Bratt, der 26 Sekunden nach Wiederbeginn erneut selbst traf und dann dem Schweizer Nico Hischier das 3:2 auflegte (44.), drehten die Devils die Partie im Schlussdrittel zunächst. Doch mit einem bärenstarken Schlussspurt sicherte sich Edmonton doch noch die zwei Punkte. Erst traf Tyson Barrie zum Ausgleich (50.), dann zogen die Kanadier mit zwei Toren binnen 49 Sekunden durch Kane sowie Zach Hyman (jeweils 53.) auf 5:3 davon. Connor McDavid fügte seinen zwei Vorlagen am Ende noch den Treffer zum 6:3-Endstand ins leere Tor hinzu.

Erstmals seit dem Umzug in die neue Arena gewannen die Oilers damit fünf Heimspiele nacheinander und rangieren damit in der Pacific Division nun nur noch zwei Punkte hinter den Los Angeles Kings auf Rang zwei. In der Nacht auf Dienstag (2.30 Uhr) wartet nun allerdings eine schwere Auswärtsaufgabe beim Liga-Spitzenreiter Colorado Avalanche um den frisch nach Denver gewechselten Nico Sturm.