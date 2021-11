Doppelpack Jansen: Spektakuläres 5:5 bei HSV III vs. Buchholz

Von den vier angesetzten Partien endeten drei an diesem Spieltag mit einem Remis - darunter auch ein unterhaltsames 5:5 zwischen dem HSV III und dem TSV Buchholz. Osdorf kassierte derweil eine nächste Niederlage.

Es sieht nicht gut aus für den TuS Osdorf: Der ehemalige Tabellenführer kassierte gegen den aktuelle Tabellenführer Niendorfer TSV die vierte Niederlage in Folge und taumelt weiter in Richtung Abstiegsrunde. Den Treffer des Tages markierte dabei Zarei kurz vor der Pause. Noch hält Osdorf Rang vier, hat allerdings zwei Partien mehr absolviert als der derzeit schärfste Kontrahent TSV Buchholz.

Der lieferte sich zuvor ein Zehn-Tore-Spektakel mit dem HSV III. Der HSV, ebenso noch mit einem Auge auf Rang vier schielend, war gegen den direkten Konkurrenten schon beinahe zum Siegen verdammt. Danach aber sah es in diesem Spiel lange nicht aus: Einen frühen Strafstoßrückstand, besorgt durch Gäste-Akteur Buzhala, konnte der HSV zwar durch einen Kopfball von Ulbricht egalisieren, dann aber sorgte Dominik Fornfeist mit einem Doppelschlag für gute Laune bei den Gästen - beide Male war der HSV aufgerückt und kassierte nach schnellen Gegenstößen den 1:3-Halbzeitrückstand. Kurz nach der Pause - und nach einer längeren Verletzungsunterbrechung - stand es gar 1:4 aus Sicht der Rothosen, Backhaus war mit einem Nachschuss zur Stelle. Dann aber läutete Marcell Jansen eine spektakuläre Aufholjagd für den HSV ein, der über die ganze Spielzeit das Ballbesitzplus hatte. Zunächst war der Ex-Nationalspieler in bester Mittelstürmer-Manier mit dem 2:4 zur Stelle, dann besorgte er - nach Wäschenbachs 3:4 im Anschluss an eine Ecke - aus nahezu identischer Position im Fünfmeterraum das 4:4. Nach Abd El Aal Alis strammen Rechtsschuss hatte der HSV die Partie gar gedreht, das Schlusswort aber sollte Buchholz-Akteur Wiechers gehören, der drei Minuten vor dem Ende nach einer Ecke noch per Kopf den 5:5-Endstand herstellte.

Ebenfalls nicht über ein Remis hinaus kam Victoria Hamburg auf eigenem Platz gegen den Tabellenvorletzten SV Rugenbergen. Dabei sah es nach einem Doppelpack von Marlon Stannis - darunter ein wunderschöner Seitfallzieher - bis kurz vor dem Ende gar nach einem Dreier für die engagiert auftretenden Gäste aus, in der zweiten Minute der Nachspielzeit aber rettete Scharkowski der Victoria noch einen Zähler - 2:2 lautete der Endstand. Mehr hatte sich an diesem Wochenende sicher auch der Tabellendritte HEBC ausgemalt, gegen den FC Süderelbe stand am Ende allerdings nur ein 3:3 auf der Anzeigentafel. Zum Mann des Tages avancierte in dieser Partie Gästejoker Razak Aza Bandi, der in den sieben Minuten nach seiner Einwechslung die beiden Treffer zum 3:3-Endstand markierte - und zwanzig Minuten später mit der Ampelkarte vom Platz musste.