Doppelpack gegen Greiss: Stützle feiert Kantersieg mit Ottawa

Im Duell zweier deutscher NHL-Profis setzte sich Tim Stützle am Sonntagabend mit seinen Ottawa Senators deutlich durch. Mit den Ottawa Senators feierte er gegen die St. Louis Blues einen Kantersieg.

Eines von zwei Toren: Tim Stützle (re.) trifft gegen die St. Louis Blues. NHLI via Getty Images

Beim 7:2 gelang dem gebürtigen Viersener Stützle ein Doppelpack, einen weiteren Treffer bereitete er vor. Gegen den deutschen Blues-Keeper Thomas Greiss, der bei den Gästen von Beginn an auf dem Eis stand, legte Stützle zunächst das zwischenzeitliche 2:0 durch Alex DeBrincat auf (22.), und markierte dann mit zwei Toren in der 28. und 48. Minute seine Saisontreffer 23 und 24.

Greiss erlebte mit den Blues, die erst einen Tag zuvor Kapitän Ryan O'Reilly, der 2019 mit St. Louis den Stanley Cup gewonnen hatte, in einem Blockbuster-Transfer zu den Toronto Maple Leafs getauscht hatten, hingegen einen gebrauchten Abend. Insgesamt wehrte er weniger als 80 Prozent der gegnerischen Schüsse ab.

Insgesamt steht Stützle nun bei 59 Scorerpunkten in der laufenden Saison. Selbst die Play-off-Plätze rücken für die Senators dank des siebten Siegs in den vergangenen neun Spielen näher. Der Abstand zu den New York Islanders auf dem zweiten Wild-Card-Platz beträgt nur fünf Punkte.

Allerdings haben nicht weniger als sieben Teams noch realistische Chancen auf die beiden Wild-Card-Ränge, darunter auch die noch knapp vor Ottawa platzierten Detroit Red Wings von Moritz Seider und Buffalo Sabres von J.J. Peterka.

Draisaitl trifft und verliert

Weniger gut lief es für Nationalstürmer Leon Draisaitl. Beim 5:6 (1:0, 3:2, 1:3, 0:1) nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche steuerte Draisaitl für seine Edmonton Oilers zwar seinen 82. Scorerpunkt bei, als er nach 28 Minuten das zwischenzeitliche 3:0 erzielte, am Ende konnten die Oilers die Führung aber nicht über die Zeit bringen. Im Liga-Ranking liegt Draisaitl damit weiter hinter einem Teamkollegen Connor McDavid (102), der einen Assist beisteuerte.