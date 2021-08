Doppelpack für Osdorf: Jeremy Wachter hat nichts verlernt

Fans von dramatischen Schlussphasen kamen in der Oberliga Hamburg 2 gleich zweimal voll auf ihre Kosten. Einer der Klubs, der kurz vor Spielende aus einem Punkt drei machte, war der TuS Osdorf, bei dem Jeremy Wachter seine ganze Klasse demonstrierte.

Der TuS Osdorf wusste am Freitag, bei wem er sich zu bedanken hatte: In einer schwierigen Partie gegen den SV Rugenbergen, die Fischer-Elf machte nämlich ein gutes Auswärtsspiel, führte der SVR ab der 22. Minute kurz, da Mesenholl eine Flanke gut abfasste. Dann kam der Mann, der maßgeblich für Osdorfs Dreier verantwortlich war: Jeremy Wachter, seit Jahren für Tore am Fließband in der Hansestadt bekannt, aber in letzter Zeit auch mal vom Verletzungspech durchgerüttelt. Jener Wachter köpfte drei Minuten nach dem Rückstand zum Ausgleich ein. Lange hielt dieser Gleichstand, auch dank Osdorfs Innenpfosten, aber kurz vor Schluss zog Wachter noch einmal aus der Drehung ab und das Leder landete mit Schmackes im Rugenbergen-Kasten. Perfekt war der Dreier für Osdorf, der zweite in dieser Saison, was aktuell die Tabellenführung bedeutet.

Trotz einer zwischenzeitlichen Führung musste Auftakt-Tabellenführer TSV Buchholz 08 die Punkte beim HEBC Hamburg abliefern. Maaß brachte Buchholz zwar in der 29. Minute in Führung, doch noch vor der Pause sah dank Schott (35.) und Lemke (45.+1) die Welt für die Heimmannschaft wieder besser aus. Jodeit legte in der 56. Minute noch das 3:1 nach, der Sieg war im Kasten.

Gleiches durfte der FC Süderelbe von sich behaupten, was nach 70 Minuten wohl nur Berufsoptimisten so erwartet hätten. Denn in besagter Minute baute Swennosen die Dohrn-Führung (51.) zum 2:0 für den FC Union Tornesch aus. Das roch also nach Auswärtssieg, doch die Männer aus dem Süden der Hansestadt zündeten den Turbo: Dem Thompson-Anschluss in Minute 74 ließ Reinecke neun Zeigerumdrehungen später den Ausgleich folgen. Und als in der Nachspielzeit Tornesch den Ball nach mehren Hereingaben partout nicht geklärt bekam, fasste sich Camacho de Valdoleiros ein Herz und zog aus halblinker Position ab. Der Ball schlug im langen Eck ein und der Jubel bei den Heimfans kannte keine Grenzen.

Solche Gefühlswallungen - sei es beim FC Süderelbe oder auch beim TuS Osdorf - sind nur schwer zu toppen, doch auch Victoria Hamburg hatte beim Gastspiel beim Niendorfer TSV kurz vor Schlusspfiff noch einen emotionalen Höhepunkt, als Monteiro Branco in der 82. Minute einen Freistoß-Hammer im heimischen Gehäuse versenkte. Niendorf war in der 35. Minute durch Brückner in Führung gegangen.