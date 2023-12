Doppelpack Benyamina: Greifswalder Vorsprung wächst - Zwickau krönt Aufholjagd - RWE düpiert CFC

Der Greifswalder FC konnte sein Polster an der Spitze der Regionalliga Nordost am Sonntag in Meuselwitz ausbauen. Am Samstag feierte der FSV Zwickau einen wichtigen Erfolg gegen Lok Leipzig. Bereits am Freitag schoss RW Erfurt den Chemnitzer FC mit 7:2 ab.

Benyamina lässt Greifswald an der Glaserkuppe feiern

Durch die Spielabsagen der Konkurrenz hatte der Greifswalder FC die Möglichkeit, an der Tabellenspitze vorerst auf fünf Punkte davonzuziehen. Demensprechend groß war die Motivation bei der Fuchs-Elf in Meuselwitz zu Spielbeginn. Greifswald kontrollierte das Geschehen, zeigte sich allerdings nur selten gefährlich vor dem Tor der Gastgeber. Mitte der ersten Halbzeit löste sich der ZFC vom Druck der Gäste und gestaltete die Partie offener. Aber auch die Heimelf kam zu keinen zwingenden Abschlüssen. Ein Elfmeter kurz vor Ende des ersten Abschnitts brachte dem Tabellenführer dann doch die Führung. Miatke stoppte Kocer im Strafraum regelwidrig, Toptorjäger Benyamina blieb eiskalt und schickte Sedlak ins falsche Eck (44.). Benyamina hätte Sedlak kurz nach der Pause beinahe erneut überwunden, gemeinsam mit seinen Vorderleuten entschärfte der ZFC-Keeper die Situation aber (49.). Überraschend glichen die Gastgeber vier Minuten später aus, als Trübenbach eine Miatke-Ecke am ersten Pfosten erfolgreich mit dem Kopf ins lange Eck abtropfen ließ. Der Ausgleich entfachte bei den Gastgebern neue Kräfte, die den Tabellenführer nun ordentlich unter Druck setzten. Greifswald überstand diese Phase ohne einen weiteren Gegentreffer und versuchte selbst in der Schlussviertelstunde den Lucky-Punch zu landen. Jedoch standen die Thüringer defensiv äußerst stabil, Strafraumaktionen waren rar. Erneut half den Gästen ein Elfmeter, erneut schickte Benyamina Sedlak in die falsche Ecke (90.+3). Danach war Schluss. Greifswald baute seinen Vorsprung auf den BFC Dynamo auf fünf Punkte aus, hat jedoch ein Spiel mehr als die Hauptstädter.

Zwickau dreht Partie

Der FSV Zwickau gibt durch ein 3:2 gegen den 1. FC Lok Leipzig die Rote Laterne der Regionalliga Nordost an Hansa Rostock II ab. Die Krise bei den Gästen hält derweil an. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Druckphasen und Gelegenheiten auf beiden Seiten, gingen die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgang in Führung. Ziane tauchte nach Zusammenspiel zwischen Sirch und Ballo frei im Zentrum auf und ließ Zwickau-Keeper Niemann aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Mit dem ersten Angriff in Abschnitt zwei legte Leipzig nach. Wieder rollte der Ball sehenswert durch die eigenen Reihen. Held fand in der Mitte Sirch, der keine Mühe hatte, auf 2:0 zu stellen (47.). Zwickau lebte aber noch, kam fünf Minuten später durch Will bereits zum Anschluss, der eine Martens-Flanke ohne Gegenwehr einköpfte. Die Schwäne waren nun das bessere Team und arbeiteten am Ausgleich. Assistgeber Martens scheiterte in der 78. Minute noch an Leipzigs Torwart Müller, der seinem Team den Vorsprung zunächst festhielt. Gegen Dobrunas Abschluss nach Fehler von Piplica war aber auch der Lok-Keeper machtlos - 2:2 (84.). Die Gastgeber feilten nun am Sieg. Und tatsächlich hämmerte Zimmermann die Kugel in der Nachspielzeit über Müller hinweg noch zum 3:2-Erfolg in die Maschen.

Erfurt deklassiert Chemnitz

Zum Auftakt des 17. Spieltages erlebte der Chemnitzer FC einen Abend zum Vergessen. Trotz früher 2:0-Führung war dem RWE-Zug an diesem Abend nichts entgegenzusetzen. Gnadenlose Erfurter spielten sich in einen Rausch und bescherten den Gästen beim 7:2-Kantersieg ein himmelblaues Desaster.