Doppelpack beim Tor-Spektakel: Löwen sammelt Pluspunkte

Immerhin fünf Tore erzielte der VfL Bochum im Testspiel gegen NEC Nijmegen und gewann das turbulente Testspiel an der Castroper Straße mit 5:4. Eine aus dem Spiel in Leipzig bekannte Schwäche aber hat der Bundesliga-Aufsteiger noch nicht abgelegt.

Vor allem zwei haarsträubende Patzer in der Bochumer Hintermannschaft trieben den Puls von Trainer Thomas Reis in der ersten Halbzeit in die Höhe. Denn ganz ähnlich wie das 0:1 am Samstag in Leipzig fiel der erste Treffer des Tabellenzehnten der niederländischen Eredivisie. Nach einer Ecke kommt Rodrigo Guth völlig frei kurz vor dem Bochumer Tour an den Ball und kann unbedrängt einschieben. Damit nicht genug: Knapp eine Viertelstunde später schlägt es erneut nach einer Ecke ein, als Pedro Ruiz Bochums Verteidiger Saulo Decarli überspringt. Die Schwäche bei Standardsituationen wurde hier einmal mehr deutlich sichtbar.

Hohes Pressing, grobe Schnitzer

Auf der anderen Seite hatte Trainer Reis allerdings auch viel Freude am immer wieder mal eingestreuten hohen Pressing seiner Mannschaft, die mit frühem Stören häufig den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte und so schon in der ersten Halbzeit zu zwei Toren kam. Neben den Nationalspielern Bella Kotchap, Asano, Stafylidis und Ganvoula fehlten beim VfL im Test auch die angeschlagenen Tesche, Antwi-Adjei und Pantovic. Im Tor stand diesmal Ersatzmann Michael Esser; besonders erfreulich aber für den VfL, dass Cristian Gamboa, der am zweiten Spieltag gegen Mainz einen Ellbogenbruch erlitten hatte, wieder Spielpraxis erhielt. Der Nationalspieler aus Costa Rica hielt sogar gut über eine Stunde durch; möglich also, dass er beim Kellerduell am Samstag in acht Tagen in Fürth wieder rechts in der Viererkette verteidigen kann. Wichtige Spielpraxis erhielt auch Danny Blum, der auf der linken Seite begann, aber auch mal auf die rechte Seite wechselte, mit seiner vorzüglichen Technik natürlich gefiel, häufig aber auch unpräzise Flanken schlug. Immerhin ein nettes Erfolgserlebnis für den Flügelstürmer: Mit feinem Flachschuss erzielte er nach Vorarbeit von Novothny den dritten Bochumer Treffer.

Die guten Abschlüsse und das Offensivspiel insgesamt konnten sich sehen lassen, doch der gute Eindruck der Bochumer Mannschaft wurde immer wieder getrübt von schlimmen Abwehrpatzern. Zu Recht hatte Reis vorher gefordert, die Abstände dürften nicht so groß sein, die Mannschaft müsse kompakter auftreten, doch davon war nicht viel zu sehen. Überdies stimmte bei den Standards wiederholt die Zuordnung nicht; auch hier muss Reis vor dem Kellerduell in Fürth den Hebel ansetzen.

Löwen empfiehlt sich

Mann des Tages beim Sieg gegen die Niederländer aber war ein Mittelfeldspieler, der bisher noch nach seiner Bestform suchte. Eduard Löwen hatte im Sommer in den ersten Testspielen und Trainingseinheiten vollauf überzeugt, wurde dann aber durch seine Olympia-Teilnahme und leichte muskuläre Beschwerden deutlich zurückgeworfen. Eigentlich ist die Leihgabe von Hertha BSC auserkoren, im Mittelfeld für Struktur zu sorgen und die Offensivkräfte mit feinen Pässen einzusetzen. Gegen Nijmegen taute Löwen auf, erzielte zwei Tore selbst und bereitete den Siegtreffer durch Chibsah in der Schlussminute mit präziser Flanke vor. Nicht nur mit dieser starken Leistung hat Löwen natürlich Ansprüche angemeldet, gegen Fürth zur Bochumer Startelf zu gehören.

Im zentralen Mittelfeld hat Reis damit die Qual der Wahl. Drei Plätze sind zu vergeben, vier Mann drängen sich auf. Neben Löwen noch Elvis Rexhbecaj, der mit seiner Aggressivität im Zweikampf gefiel, aber noch nicht komplett überzeugte. Überdies Routinier Robert Tesche, der an guten Tagen für Struktur und Zusammenhalt im Team sorgt. Und natürlich Dauerläufer Anthony Losilla, der als "Capitano" und Anführer des Teams eigentlich gesetzt sein müsste. Nur Außenseiterchancen hat in diesem Bereich Patrick Osterhage, der von Borussia Dortmund II kam und diesmal in der Startelf auftauchte. Kleines Highlight für den Youngster: Das 2:2 durch Gerrit Holtmann bereitete er mit präzisem Pass perfekt vor.

Dieses Spiel ist enorm wichtig Sebastian Schindzielorz über das kommende Duell gegen Fürth

Vor allem die Abstimmung im Defensivbereich dürfte in den nächsten Tagen auf der Agenda stehen. Zusammen mit der Vorbereitung auf das Treffen mit dem mit Aufsteiger Fürth. Ein kleines Finale? "Danach", so Sportvorstand Sebastian Schindzielorz, "ist die Saison ja nicht beendet. Aber natürlich ist dieses Spiel enorm wichtig, auch für die Stimmung."