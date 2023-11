Doppelknipser, Teenager und Drittliga-Fußball in Aalen? Der 15. Spieltag der 3. Liga

Die Topteams Dresden und Regensburg eröffnen bzw. beschließen den 15. Spieltag. Hält der Aufwind bei RWE (gegen Waldhof) an? Und kommen die Kellerkinder Duisburg und Freiburg aus dem Quark? Ein Blick aufs Drittliga-Wochenende.

Ein gutes Saisondrittel ist absolviert in der 3. Liga. Mit Dynamo Dresden (am Freitag in Köln) und Jahn Regensburg (am Sonntag gegen Ulm) haben zwei ehemalige Zweitligisten das beste Zwischenzeugnis abgelegt und gehen mit satten sieben Punkten Vorsprung in die 15. Runde - wobei die Sachsen sogar noch das Nachholspiel in Saarbrücken in der Hinterhand haben.

Dahinter tobt derzeit ein enger Kampf um den dritten Rang, vier Punkte trennen die dort platzierten Essener vom Zehnten Dortmund II. RWE hat mit vier Ligadreiern in Folge mit den besten Lauf - und will diesen gegen Krisen-Waldhof (Sonntag, 16.30 Uhr) fortsetzen. "Auf dem Papier sind wir Favorit", sagt Essens Trainer Christoph Dabrowski, weist aber darauf hin, dass "wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir 100 Prozent Einsatz auf den Platz bringen. Sonst reicht’s nicht."

Doppelknipser und Doppelschock

Zu den starken Aufsteigern neben Münster und Ulm zählt die SpVgg Unterhaching, die auf die punktgleichen Auer (beide 21) trifft. Der Sieger dockt oben an. Die Oberbayern hoffen auf ihren Doppelknipser Hobsch, müssen aber wahrscheinlich Mittelfeldmann Stiefler in der Abwehrzentrale bringen. Der FC Erzgebirge ist erstmals seit 2009 wieder im Sportpark zu Gast und musste zuletzt den Verler Doppelschock verdauen.

Kellerkinder und Teenager

Ein Blick in den Keller: Neben Waldhof ein weiterer Traditionsverein und zugleich großes Sorgenkind: der MSV Duisburg. Unter Neu-Trainer Boris Schommers weiterhin sieglos, treffen die Zebras zu Hause auf den FC Ingolstadt um Maskenmann Mause. Neben Duisburg auch nur mit acht Punkten bestückt ist der SC Freiburg II. Nach der formidablen Vorsaison setzt Trainer Thomas Stamm Reizpunkte und überraschte so manch Etablierten in Dresden mit den Teenies Luca Marino (18) und Bruno Ogbus (17) direkt in der Startelf. Am Sonntag gegen Münster wollen die Breisgauer den vielzitierten Bock umstoßen.

Drittliga-Fußball in Aalen?

Und noch was Perspektivisches in Sachen Ulm. Der SSV 1846 Fußball aus der Donaustadt hat keine Rasenheizung im eigenen Stadion. Gut möglich, dass die kommenden Heimspiele womöglich sogar bis Februar in der Ausweichspielstätte Aalen stattfinden müssen. Eine Entscheidung sei laut DFB "mit Blick auf die Planungen für die TV-Produktion und die Fans" bis nächste Woche zu treffen. Am Sonntagabend sind die "Spatzen" in jedem Fall auswärts dran - bei den eingangs erwähnten formstarken Regensburgern (19.30 Uhr).