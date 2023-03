Doppelfunktion in Augsburg: Kreutzer verlässt Schwenningen

Noch steht nicht endgültig fest, in welcher Liga die Augsburger Panther in der kommenden Spielzeit antreten werden. Zumindest auf zwei wichtigen Positionen ist die Zukunft aber geregelt: Christof Kreutzer kommt und agiert in einer Doppelfunktion.

Christof Kreutzer ist künftig für die Augsburger Panther verantwortlich. IMAGO/Eibner