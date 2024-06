Doppelfunktion bei Viktoria Köln: Rauhut wird sein eigener Coach

Kevin Rauhut geht ab Sommer den ersten Schritt in Richtung Trainergeschäft. Der 34-Jährige bleibt dem Kader von Viktoria Köln erhalten, übernimmt aber auch den Posten des Torwart-Trainers.

Seit Januar 2022 steht Kevin Rauhut bei Viktoria Köln unter Vertrag und absolvierte als zweiter Torhüter fünf Partien in der abgelaufenen Drittliga-Saison. Auch in der kommenden Spielzeit wird der 34-Jährige in Höhenberg unter Vertrag stehen, zusätzlich aber auch, wie es sich bereits angedeutet hatte, die Funktion des Torwart-Trainers übernehmen.

"Ich bin mega glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und mein Aufgabengebiet erweitern zu dürfen", freut sich Rauhut in einer Vereinsmitteilung. "Ich halte es für den perfekten nächsten Schritt für meine weitere Laufbahn. Deswegen bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen."

"Von seiner Doppelfunktion profitieren alle Seiten"

"Ich freue mich riesig, dass Kevin zum Trainerstab stößt und gleichzeitig Teil der Mannschaft bleibt", erklärt der Sportliche Leiter Stephan Küsters die Personalentscheidung. "Kevin ist ein absoluter Vollprofi und ein Führungsspieler. Von seiner Doppelfunktion profitieren alle Seiten. Er kann seine Eindrücke vom Team innerhalb des Trainerstabs einbringen und durch seine Erfahrung unser Torwart-Team weiterbringen. Kevin lebt den Fußball, coacht seine Mitspieler und gibt ihnen immer gute Tipps mit auf den Weg. Nun kann er das in der neuen Funktion voll ausleben. Deshalb freue ich mich, ihn in Zukunft in der Doppelfunktion bei uns zu haben.“

Rauhut, der damit die Nachfolge des scheidenden Michael Kraft antritt, hat bereits in der abgelaufenen Saison Erfahrungen als Torwart-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Kölner gemacht.