Doppelduelle: Hoffnung für Freiburg und eine Rekordjagd für Leipzig

Vier Tage nach dem Duell im Pokal treffen Freiburg und Leipzig schon wieder aufeinander. Beide Teams haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit solchen Doppelduellen. Trotzdem gibt es auch Hoffnung für den SC.

"Das tut Müller nicht nochmal" titelte der kicker Ende März 1970 nach dem 0:5-Debakel des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal gegen die Bayern. In einer einseitigen Partie erzielte der Startstürmer des FCB alle fünf Treffer und schicke den FCK quasi im Alleingang wieder zurück an den Betzenberg - eben jenen Betzenberg, an dem die Lauterer vier Tage später wieder auf die Bayern trafen. Tatsächlich behielt der kicker mit seiner Prognose recht: Im Ligaduell gelang dem Bomber der Nation kein einziges Tor und Kaiserslautern gewann mit 2:1 gegen die Bayern. Am Ende der Saison fehlte den Bayern nur ein Sieg zur Meisterschaft.

Wenn der SC Freiburg heute ein zweites Mal innerhalb einer Woche gegen RB Leipzig antritt, sollten sie diese Comeback-Geschichte im Hinterkopf behalten. Vier Tage ist es her, dass der SC gegen Leipzig mit 1:5 unterging - und schon wieder treffen sich die beiden Teams. Sowohl Freiburg als auch Leipzig stehen in den letzten Jahren ungewöhnlich oft vor solchen Doppelduellen, in denen sie innerhalb von einer Woche einen Ligakonkurrenten in zwei Wettbewerben trafen. Für Freiburg ist es aktuell bereits das siebte Doppelduell der BL-Geschichte. Nur dem VfB Stuttgart (neunmal) und dem FC Bayern München (13-mal) passierte es häufiger. Insgesamt ist es das 54. solcher Doppelduelle in der Bundesliga.

In der laufenden Saison traf der SC zuvor bereits auf die Bayern zweimal innerhalb von einer Woche - erst gewann man mit 2:1 im Pokal-Viertelfinale, vier Tage später verlor man in der Liga mit 0:1. Nur fünf andere Teams hatten zwei solcher Doppelduelle innerhalb einer Spielzeit: Bremen 1993/94, Bochum 1998/99, Leverkusen 2002/03, Freiburg 2004/05 und Mainz 2021/22. Nur bei Bochum passierte es ebenfalls in zwei aufeinanderfolgenden Monaten. Erst im September 1998 gegen Kaiserslautern (2. Runde DFB-Pokal und Liga); dann im Oktober 1998 gegen Gladbach (Achtelfinale DFB-Pokal und Liga).

Für RB Leipzig ist es das vierte Mal, dass man innerhalb von einer Woche einen Ligakonkurrenten zweimal trifft - und wie in den beiden vorherigen Spielzeiten passiert es wieder in der Schlussphase der Saison. 2020/21 traf man im DFB-Pokal-Finale auf Dortmund und duellierte sich fünf Tage zuvor in der Liga. 2021/22 spielte man im Halbfinale gegen Union Berlin, die man drei Tage später in der Liga traf - nun gibt es wieder im Umfeld des Halbfinals ein Doppelduell. Besonders viel Glück hatte Leipzig in solchen Duellen aber bislang nie. Aus den drei vorherigen Doppelduellen (Bayern 2017/18, Dortmund 2020/21 und Union 2021/22) holte man einzig gegen Union im DFB-Pokal einen Erfolg, ansonsten gab es fünf Niederlagen. Nun startete man deutlich besser ins Doppelduell - und könnte sogar noch einen Rekord einstellen.

Die kumuliert höchsten Siege bei zwei Duellen innerhalb einer Woche gab es 1977 für Frankfurt und 2005 für den FC Bayern - beide gewannen zusammengenommen mit 8:0. Im November 1977 traf die Eintracht in UEFA-Cup und Liga auf Bayern München und gewann beide Partien klar mit 4:0. Fast 30 Jahre später gelang dann den Münchnern ein so deutlicher Doppelsieg - gegen Leipzigs kommenden Gegner Freiburg gewann man Ende Februar 2005 erst in der Liga knapp mit 1:0, bevor man im Pokal vier Tage später mit den SC mit 7:0 dominierte.

Die Freiburger Mannschaft von 2004/05 ist aber kaum mit der heutigen zu vergleichen: Damals stieg man als Tabellenletzter ab, während die Bayern das Double feierten - nun geht es gegen Leipzig im direkten Duell um die Festigung des Champions-League-Platzes. Wenn man diesen RB vor der Nase wegschnappen sollte, würde das desaströse 1:5 direkt verschmerzbaren Randnotiz in der Freiburger Vereinsgeschichte.