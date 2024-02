Doppelbelastung für Steinbach-Coach: Bieler wird zum Fußball-Lehrer

Mit leicht verändertem Kader startet der TSV Steinbach Haiger am Samstag in seine "Mission Resthoffnung". Trainer Pascal Bieler muss dabei Mehraufwand schultern.

In der Restrunde nicht nur in Steinbach gefordert: Pascal Bieler. IMAGO/Eibner

Es braucht keinen Hellseher, um die Aufstiegschancen des TSV Steinbach Haiger auf einen geringen, vielleicht sogar einstelligen Prozentwert zu taxieren. Dafür waren die Leistungen in der Hinrunde einfach zu schwankend. Viel mehr noch fällt aber der Abstand von 13 Punkten bei einem Nachholspiel in der Hinterhand auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers ins Gewicht. Um jedoch die Minimalchance zu wahren, sind die Mittelhessen eben in jenem Nachholspiel am kommenden Samstag, 14 Uhr, gegen die TSG Balingen gefragt.

Die Pflichtaufgabe gegen den Rang-20. des Tableaus, der seines Zeichens kaum noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse hegen darf, ist die letzte Patrone im Lauf der Steinbacher. Gewinnt der TSV dieses wegweisende Duell, "schmilzt" der Rückstand auf zehn Punkte zusammen. Und: Im zweiten Spiel der Rückserie geht es gegen den Primus Stuttgarter Kickers. Das Motto lautet also: Wenn nicht jetzt noch einmal Druck aufbauen, wann dann?

Wohlfarth vor letztem Spiel

Das dürfte auch den Verantwortlichen klar sein, bei denen übrigens Arne Wohlfarth sein letztes Spiel als Geschäftsführer erleben wird. Der 42-Jährige wechselt mit 1. März in die Geschäftsstelle des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar. Als letztes Geschenk hat er seinem TSV den Kader für die Restrunde überlassen. Der hat sich entgegen einiger Erwartungen in der Winter-Transferphase kaum verändert. Während drei Akteure, darunter Flügelspieler Ayodele Adetula, die Mittelhessen verließen, stieß der flexible Außenbahnspieler David Grözinger vom Drittligisten SSV Ulm zur Mannschaft von Trainer Pascal Bieler.

Somit muss es in der Rückrunde sowie gegen die TSG Balingen, die nach vielen personellen Veränderungen in der Pause durchaus als Wundertüte bezeichnet werden kann, die Mannschaft richten, die in der Hinrunde so oft enttäuscht hatte. Doch Übungsleiter Bieler war nie müde zu betonen, dass er seinen Spielern vertraut.

Die Situation des Trainers selbst hat sich seit der letzten Regionalliga-Partie gegen Mainz II unterdessen verändert. So nimmt der 37-Jährige an der diesjährigen Ausbildung zum Fußball-Lehrer teil. Wie ihn dieser Mehraufwand in Zukunft belastet, wird sich zeigen. Genauso wird sich zeigen, ob Trainer und Mannschaft den Turnaround schaffen. Um den Abstand zu den Abstiegsplätzen so schnell wie möglich zu vergrößern, nochmals Druck auf die Spitzenteams der Liga aufzubauen und die letzte Chance um den Aufstieg zu wahren. Der erste Schritt dafür soll im besten Fall am Samstag in Balingen erfolgen, wenn Wundertüte auf Steinbacher Achterbahn trifft.