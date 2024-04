Doppel-Schock für TV Hüttenberg: Kapitän und Allrounder fallen bis Saisonende aus

Die Personalsorgen im Rückraum spitzen sich beim Handball-Zweitligisten TV 05/07 Hüttenberg weiter zu. Neben dem langzeitverletzten Niklas Theiß werden den Mittelhessen nun auch Kapitän Hendrik Schreiber sowie Allrounder Paul Kompenhans bis zum Saisonende fehlen.

Hendrik Schreiber unterzog sich unter der Woche einer bereits länger geplanten Operation an seiner rechten Wurfhand. Der Kapitän wird dem TVH voraussichtlich drei bis vier Monate fehlen und damit erst wieder in der Vorbereitung auf die nächste Saison ins Spielgeschehen einsteigen.

Die gleiche Ausfallzeit droht Mittelmann Paul Kompenhans. Der 21-Jährige zog sich im letzten Spiel beim VfL Lübeck-Schwartau in der ersten Halbzeit eine Verletzung am Sprunggelenk zu und musste ebenfalls operiert werden. Auch er wird in der laufenden Saison nicht mehr mitwirken können.

Kneer muss improvisieren

Beide Spieler werden dem TVH sowohl in Abwehr als auch Angriff fehlen, da sie auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind und zu den Säulen des Hüttenberger Spiels gehören. TVH-Trainer Stefan Kneer wird also in den letzten sechs Saisonspielen improvisieren müssen, kann jedoch froh sein, dass sein Team aktuell auf dem 11. Tabellenplatz nur noch rein rechnerisch mit dem Abstieg zu tun hat: Hüttenberg hat elf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Optiz kehrt zurück

Zurückkehren wird dagegen nach langer Verletzungspause Phillip Opitz im linken Rückraum. Der 22-Jährige konnte wegen einer Schulterverletzung noch kein Saisonspiel absolvieren, sammelte aber im Rahmen seines Doppelspielrechts am letzten Wochenende erste Spielpraxis in der 3. Liga bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und wird am Sonntag (21. April) gegen den TV Großwallstadt erstmals im Kader des TV Hüttenberg stehen.