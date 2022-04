Doppel-Rot und Polizei: Beim SV Donaustauf kochen gegen Ingolstadt II die Emotionen hoch

Der SV Donaustauf verliert die Aufstiegsplätze immer mehr aus den Augen. Im Spiel gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt II unterlagen die ambitionierten Oberpfälzer in einer kurz vor dem Abbruch stehenden Partie mit 1:5. Bei Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing ist weiter der Wurm drin.

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat das Siegen verlernt. Gegen den VfR Garching sprang nur ein 2:2 heraus, damit bleibt das 2:1 beim TSV Kottern am 5. März der bis dato einzige Sieg des einstmals so souveränen Spitzenreiters in diesem Kalenderjahr.

Dabei ging es am Samstag gut los, eine Lerner-Hereingabe drückte Hofer zum Führungstreffer über die Linie (18.). Kurz darauf zischte ein Hofer-Schuss knapp am Tor vorbei. Dann setzte es aber wieder einen Nackenschlag für den Primus: Zettl legte in den Lauf von Schön, der in der 26. Minute ausglich. Und vor der Pause kam es noch schlimmer aus Sicht der Hankofener: Niebauer sah, dass Keeper Maier sehr weit vor seinem Kasten stand und überwand den Torhüter mit einem Schuss von der Mittellinie (42.). Aber die Spielvereinigung hatte immerhin eine schnelle Antwort parat: In Minute 43 landete eine Kopfball-Ablage von Hofer bei Richter, der ebenfalls per Kopf das 2:2 erzielte. War das Spiel in den ersten 45 Minuten noch sehr ansehnlich und chancenreich, ebbte der Spielfluss nach dem Seitenwechsel etwas ab. Vogl hätte kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde beinahe auf sehenswerte Weise Hankofen doch noch den Dreier aufs Konto gebucht, doch seinem Seitfallzieher fehlte die Wucht, sodass Keeper Dachs parieren konnte. Somit trennten sich beide Mannschaften remis.

Im Verfolgerfeld ging es ordentlich zur Sache: Allen voran in Donaustauf, wo der ambitionierte SVD gegen den FC Ingolstadt 04 II mit 1:5 Schiffbruch erlitt. Als Hoffmann in der 17. Minute mit einem Flachschuss die Hausherren in Führung schoss, ahnte noch keiner, welche Irrungen und Wirrungen dieser Nachmittag nehmen sollte. In der 32. Minute köpfte Domislic zum bis dato etwas schmeichelhaften Ausgleich ein. In die Pause nahmen die kleinen Schanzer einen Vorsprung, Meikis traf flach aus der Distanz (45.). Donaustauf war eigentlich das bessere Team, doch die Tore machte Ingolstadt II. So auch in der 50. Minute, als Meikis eher harmlos abschloss, doch Torwart Jurasi das Spielgerät passieren ließ.

Schiedsrichter-Gespann geht in die Kabine

Dann wurde es wild: Innerhalb weniger Minuten flogen die Donaustaufer Radulovic (52.) und Nocerino (58.) mit Roten Karten jeweils wegen groben Foulspiels vom Platz. Doch damit nicht genug, Schiedsrichter Treiber ging mit seinem Gespann für 15 Minuten in die Kabine, offenbar hatten Anhänger oder auch Offizielle der Heimelf zu aggressiv reklamiert. Laut "Mittelbayerischer Zeitung" rückte vorsorglich sogar die Polizei an. Der im Raum stehende Abbruch konnte aber abgewendet werden. Mit den in doppelter Überzahl entstehenden Räumen konnte der FCI jedenfalls einiges anfangen, erneut Meikis (62.) und Görtler (77.) sattelten weitere Treffer drauf.

Sogar mit 6:1 fuhr der SV Kirchanschöring aus Dachau heim. Balsam für die zuletzt etwas geschundene gelb-schwarze Seele, denn dem Kantersieg gingen sechs Partien ohne Dreier voraus. Bis zur Pause war der SVK schon auf 4:0 davon gezogen, Buxmann (14.), Nicklas (31.), Schmitzberger (39.) und nochmal Buxmann (43.) trafen teils sehenswert für die Gäste. Der heimische TSV kam durch ein Elfmetertor von Ricter zumindest auch auf die Anzeigetafel (53.), doch der Qualitätsunterschied war frappierend, Kirchanschöring erzielte durch Schmitzberger in der 68. Minute auch ein Elfmetertor, ehe Kronbichler den Schlusspunkt setzte (80.).

Christoph Moritz fliegt vom Platz

Bereits am Freitag hielt Jahn Regensburg II Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. In Hallbergmoos schmolz die frühe 2:0-Führung - Onuigwe (5.) und Schmidt (9.) trafen - aber im zweiten Durchgang dahin, als Sahin (55.) und Aygün (66.) für das 2:2 sorgten. Dass den Regensburger Talenten der fünfte Sieg in Serie gelang, hatten sie Ziegler zu verdanken, dem in der 68. Minute das 3:2 gelang. Die Führung über die Zeit bringen musste Regensburg in Unterzahl, weil Profi-Leihgabe Christoph Moritz Gelb-Rot wegen wiederholtem Foulspiel sah (74.).

In den Tabellenkeller ist indes neue Schärfte gekommen. Der FC Gundelfingen (0:1 gegen 1860 München II) und Türkspor Augsburg (1:3 gegen den FC Ismaning) gingen leer aus, von unten schob sich der TSV Kottern mit dem 1:0 gegen den TSV Landsberg heran. Ein direkt verwandelter Freistoß in der 44. Minute durch Jocham entschied die Sonntagspartie. Für den TSV Wasserburg/Inn geht es nach dem 0:1 am Freitag gegen den TSV 1847 Schwaben Augsburg wohl nur noch darum, nicht auf einen direkten Abstiegsplatz zu fallen.

Schlusslicht TSV Schwabmünchen hat sich dem FC Deisenhofen mit 1:3 geschlagen geben müssen. Bei den Gästen hat Trainer Hannes Sigurdsson, dessen Abschied schon länger feststand, seine Zukunft geklärt: Der Isländer übernimmt ab Sommer den SV Wacker Burghausen.