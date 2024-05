Doppel-Revanche geglückt: Gen.G gewinnt das MSI 2024

Gen.G hat das Mid-Season Invitational 2024 als einziges LoL-Team ungeschlagen beendet und sich den Titel gesichert. Im Finale kam es zum Wiedersehen mit Bilibili Gaming - und zur zweiten Revanche.

"Eine Revanche ist nicht genug für uns. Ich wünsche mir, dass BLG es schafft, noch mal gegen uns zu spielen. Ich will sie spüren lassen, wie es sich anfühlt, rausgeworfen zu werden."

Der Abschluss des MSI 2024 fand in feuriger Atmosphäre statt, Gen.G-Midlaner Ji-Hoon 'Chovy' Jeong hatte wenige Tage zuvor noch mal zusätzlich Öl nachgegossen. Anstatt sich im Post-Match-Interview nach dem Upper-Bracket-Finale gegen Bilibili Gaming (3:1) über den Einzug ins Grand Final zu freuen, peilte er bereits die nächste Revanche gegen die Chinesen an. Doch weshalb wirkten die Koreaner von Gen.G überhaupt so verbissen?

Mit dem erfolgreichen Upper-Bracket-Finale war nur Teil eins einer offenen Rechnung beglichen. Bilibili Gaming hatte Gen.G sowohl beim MSI 2023 als auch bei den späteren Worlds aus dem Turnier geworfen. Beim diesjährigen Mid-Season Invitational war BLG zwar schon besiegt - aber damit noch längst nicht ausgeschieden. Die Gemüter bei Gen.G waren immer noch erhitzt. Schließlich gab es ja die Chance auf ein zweites Treffen.

Neuer LoL-Rekord im zweiten Game

Durch das 3:1 im Upper-Bracket-Finale schickte Gen.G den Rivalen zwar ins Lower Bracket. Von dort aus konnten sie es aber immer noch ins Grand Final schaffen - um ihrerseits Revanche zu üben. Und genauso kam es auch: Bilibili Gaming schlug die eher enttäuschenden Weltmeister von T1 um Superstar 'Faker', die in der Runde zuvor EU-Hoffnung G2 Esports (3:0) besiegt hatten, mit 3:2 und verdiente sich die nächste Gelegenheit gegen Gen.G.

Jeongs Wunsch war somit zur Hälfte in Erfüllung gegangen - den zweiten Part mussten er und seine Kollegen sich am Sonntag selbst erfüllen. Gen.G legte im Grand Final erfolgreich los und konnte sich nach rund 37 Minuten das erste Game sichern. Nur unwesentlich länger benötigten die Koreaner im zweiten Spiel, wobei ein LoL-Rekord aufgestellt wurde: Su-Hwan 'Peyz' Kim gelangen 28 Kills - historisch die meisten in einer internationalen Partie.

Gen.G gewinnt mit blankem Nexus

Bilibili Gaming konnte den Sweep - eine Niederlage ohne eigenen Teilerfolg - allerdings verhindern. Im dritten Game schlug BLG nach knapp 40 Minuten zurück und sorgte noch mal für Spannung in der Serie. Diese spitzte sich zu, als Gen.G im vierten Spiel nach einem Teamfight mit blankem Nexus da stand. 'Chovy' und Mannschaftskameraden verteidigten jedoch weiterhin diszipliniert und konnten schließlich BLGs Nexus zu Fall bringen.

Gen.G strich über die Trophäe hinaus auch 50.000 US-Dollar Preisgeld und ein Ticket zu den Worlds 2024 ein - insofern sich die Koreaner im Sommer für die Play-offs der heimischen LCK qualifizieren. Bilibili Gaming wurde für den Grand-Final-Einzug mit 40.000 US-Dollar belohnt, T1 kassierte für Platz drei noch 30.000. Die Europäer von G2 Esports und Fnatic fuhren mit 25.000 respektive 15.000 US-Dollar nach Hause.