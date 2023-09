Doppel-Doppelfehler ignoriert: Shelton feiert Halbfinalpremiere

Ben Shelton hat bei den US Open erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht - und bewies gegen Frances Tiafoe vor allem im dritten Satz Nervenstärke.

"Manchmal muss man das Hirn ausschalten und die Augen schließen", lautete eine Erkenntnis, als Ben Shelton in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) erstmals ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen war. Beim mitreißenden 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2-Sieg über US-Landsmann Frances Tiafoe überstand der 20-jährige Shootingstar eine kritische Phase auf bemerkenswerte Weise.

Im Tiebreak des dritten Satzes, der mit sechs Breaks in den ersten acht Aufschlagsspielen begonnen hatte, führte der sonst so aufschlagstarke Shelton bereits mit 6:4, vergab aber den ersten Satzball und ließ auch noch zwei Doppelfehler am Stück folgen. Plötzlich konnte Tiafoe, der als Setzlistenzehnter als Favorit in das Match gegangen war, den Durchgang zumachen. Sheltons Reaktion: Er ignorierte den Doppelpatzer einfach, schlug einen seiner am Ende 50 Winner (Tiafoe: 33) und führte zwei weitere Punkte später mit 2:1 nach Sätzen.

Shelton vor großem Satz in der Weltrangliste

"Es war ein emotionaler Kampf", resümierte der Sieger nach 3:07 Stunden im Arthur Ashe Stadium. Nachdem er vor einem Jahr bei seiner Premiere im US-Open-Hauptfeld als Nummer 165 noch in der ersten Runde gescheitert war, spielt Shelton nun gegen Novak Djokovic um den Finaleinzug - als jüngster US-Halbfinalist seit 30 Jahren. In der Weltrangliste wird er vom 47. Rang unter die Top 20 springen. Im Januar hatte der 1,93 Meter große Linkshänder bei den Australien Open mit dem Einzug ins Viertelfinale erstmals bei einem Grand Slam aufgetrumpft.

Djokovic hatte am Dienstag bei noch deutlich heißeren Temperaturen auch sein 13. US-Open-Viertelfinale gewonnen und Lokalmatador Taylor Fritz mit 6:1, 6:4, 6:4 keine Chance gelassen. Mit seinem 47. Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale luchste der 36-jährige Serbe Roger Federer einen weiteren Rekord ab. Die Chance auf seinen 24. Titel will er sich gewiss auch von Shelton nicht kaputtmachen lassen, auf den er erstmals treffen wird.