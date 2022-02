Doppel-Comeback gegen Gladbach? So steht es um Nmecha und Schlager

Geduld ist gefragt beim VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha könnte auch noch am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die TSG Hoffenheim fehlen. Schon bald aber sollen der Stürmer und auch Xaver Schlager den Konkurrenzkampf zusätzlich anheizen.

Als die Wolfsburger Mannschaft am Dienstag in die Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel startete, fehlte er auf dem Trainingsplatz. Bei Lukas Nmecha ist Geduld gefragt. Die Hoffnung, schon am vergangenen Samstag in Frankfurt (2:0) sein Kader-Comeback zu feiern, hatte sich zerschlagen für den Offensivmann, der sich kurz vor Weihnachten eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte. Jedoch gibt Trainer Florian Kohfeldt Entwarnung: "Es ist kein Rückschlag im eigentlichen Sinne ist, es ist keine Verletzung."

Vielmehr hat Nmecha auf die Trainingsintensität reagiert. "Er tat sich schon schwer, die Belastung zu tolerieren", erklärt der Coach, "er war sehr kaputt." Also blieb der 23-Jährige noch einmal daheim, was womöglich auch am kommenden Wochenende noch der Fall sein wird. "Nicht, weil etwas kaputt ist", betont Kohfeldt, "sondern, um ihn sauber zurückzubringen." Der Comeback-Plan wird verschoben. "Es wird eng für Hoffenheim. Das Ziel, ihn wirklich stabil zurückzubringen, ist Gladbach." Das Auswärtsspiel am 26. Februar.

"Das sind schöne Probleme"

Dann könnte auch Xaver Schlager zurück sein. In dieser Woche trainiert der Österreicher nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder komplett mit der Mannschaft. "Ich finde seine Entwicklung im Training sehr positiv", freut sich Kohfeldt, der einen gewohnt griffigen Mittelfeldspieler sieht. "Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich schont."

Klar ist: Kehren Nmecha und Schlager in Kürze zurück ins Aufgebot, verschärft sich der Konkurrenzkampf. "Das sind schöne Probleme", sagt der Trainer, der sich auf "Mentalitätsspieler" Schlager freut. "Bei einem komplett fitten und im Spielrhythmus befindlichen Xaver Schlager wird es schon schwer, an ihm vorbeizukommen." Doch auch beim Österreicher wird erst einmal noch Geduld gefragt sein. "Er wird sicherlich nicht vom ersten Spiel an 90 Minuten gehen können."