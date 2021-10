Dopingkontrolle im deutschen Teamhotel

Nach der FIFA am Freitag kam die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) am Samstag: Insgesamt acht deutsche Nationalspieler wurden auf verbotene Substanzen getestet.

Wie der DFB am Samstagnachmittag mitteilte, bekam das Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg am Samstag unangemeldeten Besuch von Dopingkontrolleuren der NADA. Sechs Nationalspieler mussten den Dopingjägern Urinproben abgeben, zwei davon zusätzlich noch Blutproben.

Damit hat sich die Anzahl der getesteten deutschen Nationalspieler binnen 24 Stunden auf acht erhöht. Denn bereits unmittelbar nach dem 2:1-Sieg am Freitagabend in der WM-Qualifikation gegen Rumänien wurden zwei deutsche Nationalspieler zu Dopingproben abkommandiert. Diese beiden Tests wurden von Kontrolleuren der FIFA vorgenommen.

Die deutsche Nationalmannschaft wird am Sonntag per Flieger nach Nordmazedonien aufbrechen. In der Hauptstadt Skopje trifft die Elf von Nationalcoach Hansi Flick am Montagabend auf die Auswahl Nordmazedoniens. Für die Nationalmannschaft die Chance auf Revanche, im Hinspiel Ende März in Duisburg unterlag die DFB-Elf im letzten WM-Qualifikationsspiel unter Joachim Löw mit 1:2.