Doping im Handball: Leistungssteigerung durch Methamphetamin?

Die positive Doping-Probe von Nikola Portner sorgt weiter für Wirbel. Der Handball-Torwart des SC Magdeburg wurde positiv auf Methamphetamine - umgangssprachlich auch als Crystal Meth bekannt - getestet. Aber was bringt einem Torhüter diese Droge überhaupt?

Die Nachricht vom positiven Doping-Befund bei Nikola Portner versetzt die Handball-Welt weiterhin in Aufruhr. Der Torhüter des SC Magdeburg war von der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) positiv auf Methamphetamine getestet worden und wurde in der Folge von der Handball Bundesliga vorläufig suspendiert.

"Diese Information hat mich zutiefst schockiert", hatte sich Nikola Portner von dem Analyseergebnis überrascht gezeigt. "Nach aktuellem Kenntnisstand beträgt die gemessene Konzentrationshöhe einen Bruchteil einer typischen Einnahme dieser Substanz", erklärte Prof. Dr. Rainer Tarek Cherkeh als vom SC Magdeburg beauftragter Rechtsanwalt.

Nikola Portner, für den die Unschuldsvermutung gilt, bestritt eine wissentliche Einnahme in seiner ersten Stellungnahme, er betonte: "Ich bedauere die Situation sehr und werde alles daransetzen, um darzulegen, dass ich keine Anti-Doping-Bestimmungen verletzt habe und immer im Sinne der Wert des Sports gehandelt habe und auch künftig handeln werden."

Doch nicht wenige dürften sich nun - abseits des Falls Portner auch allgemein - fragen: Welchen Nutzen könnte einem Handball-Torwart diese Droge, die umgangssprachlich besser als Crystal Meth bekannt ist, überhaupt bringen?

Wirkung von Methamphetamin

Auf Anfrage von handball-world konkretisierte die NADA, dass es sich im Fall Portner um einen Fund von D-Methamphetamin in der Probe handeln würde. "Das ist ein sehr starkes Dopingmittel", schildert Doping-Experte Fritz Sörgel, Professor für Pharmakologie, im Gespräch mit handball-world.

Methamphetamin regt die sympathischen Teile des vegetativen Nervensystems stark an und wird daher auch als Droge genutzt - Crystal Meth oder Ice sind die geläufigsten Bezeichnungen. Der Besitz ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern strafbar. Neben dem Einsatz als Partydroge wird es auch zur Leistungssteigerung im Berufs- oder Studienbereich verwendet.

Methamphetamin hat dabei eine lange Geschichte als Mittel zur Leistungssteigerung. Es kann die Konzentration erhöhen sowie die Müdigkeit verringern. Als Pervitin wurde die Substanz bereits im Zweiten Weltkrieg als sogenannte "Panzerschokolade" oder "Fliegermarzipan" millionenfach eingesetzt und auch danach wurde es vom Militär sowie als Medikament - zum Beispiel zur Behandlung von ADHS - eingesetzt.

Crystal Meth: Einsatz im Handball?

Im Leistungssport kann Methamphetamin zur Steigerung der Wachsamkeit genutzt werden. Amphetamine würden physisch als auch psychisch die Leistung stimulieren. "Beim Torwart geht es allerdings weniger ums Durchhaltevermögen", sagte Doping-Experte Sörgel der dpa.

"Für einen Torhüter ist die Reaktionsgeschwindigkeit wichtig. Da wäre die Substanz auf jeden Fall hilfreich", führte der 74 Jahre alte Professor für Pharmakologie gegenüber handball-world zu einer möglichen Verwendung von Methamphetamin zur Leistungssteigerung im Sport aus.

"Einer, der eine Zehntelsekunde schneller die Hand hochreißt, hält den Siebenmeter", ergänzt Sörgel mit einem Blick auf einen möglichen Wettbewerbsvorteil bei einer Verwendung im Handball. Gerade bei Torhütern können solche Details über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Bei einer Einnahme solcher Methamphetamine eine oder anderthalb Stunden vor dem Spiel sei deren Wirkung lange genug, dass sie ein Handball-Spiel aushalten würden, erklärte Sörgel weiter.

Nur vereinzelte Fälle

In den letzten Jahren gab es nur vereinzelt Dopingfälle mit dem Wirkstoff Methamphetamin. Aktuell ist die Angelegenheit Jason George. Der deutsche Basketballer, der auf Leibasis von Bayern München für die Niners Chemnitz in der BBL auflief, wurde nach seinem auffälligen Befund im Mai 2023 suspendiert und wartet bislang, so der SID, auf eine Rückkehr auf den Court.

Prominentes Beispiel ist Andre Agassi, der während seines Formtiefs 1997 die verbotene Substanz zu sich nahm. Einer Sperre ging die Tennis-Ikone damals aber aus dem Weg, weil er "einen Brief voller Lügen, verwoben mit kleinen Wahrheitsschnipseln" an die ATP schrieb und auf Verständnis und Nachsicht traf, wie er laut spiegel.de in seinen Memoiren schrieb.

Der frühere Weitsprung-Weltmeister Luvo Manyonga hatte laut SID zu Beginn seiner Karriere mit Drogenprobleme zu kämpfen, die zu einer 18-monatigen Sperre führten, nachdem er wegen des Missbrauchs von Tik, einer südafrikanischen Variante von Crystal Meth, positiv auf Amphetamine getestet worden war. Danach stieß er sportlich in die Weltklasse vor. 2016 gewann er bei den Olympischen Spielen in Rio Silber, ein Jahr später bei der WM in London Gold.

Kontamination?

"Die Analyse von Methamphetamin im Urin wird dadurch kompliziert, dass es auch Metabolit einiger anderer Arzneimittel ist (z.B. von Selegilin)", schreibt das European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction hinsichtlich der Nachweisverfahren.

Martial Saugy, früherer Leiter des Antidoping-Labors in Lausanne, äußerte sich gegenüber der Neuen Züricher Zeitung nicht direkt zum Fall Portner. "Er geht bei einer positiven Probe auf Methamphetamin aber davon aus, dass nicht kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel Grund für den positiven Dopingtest sind, sondern eher eine Party, an der Personen diese Droge konsumierten. Es ist möglich, dass Portner die Substanz in diesem Umfeld unabsichtlich zu sich genommen hat", berichtet die NZZ.

Eine gewisse psychische Abhängigkeit könne übrigens entstehen, wenn man wisse, "unter diesen Bedingungen mit diesem Medikament geht es besser", so Sörgel, der anfügte: Damit eine echte Sucht im klassischen Sinne entstehe, müsste man es über längere Zeit mehr oder weniger täglich nehmen. Crystal Meth kann dabei laut drugcom.de nicht nur zu Schädigungen am Gehirn führen. Bei längerem Konsum können sich auch schwerwiegende Herzprobleme und Gefäßschäden einstellen.

