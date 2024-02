Doorsoun sieht "perfekten Champions-League-Abschluss"

Eintracht Frankfurt verabschiedet sich mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den FC Rosengard aus der UEFA Women's Champions League. Und darf sich bei fünf Änderungen in der Startelf sicher sein: Auch der zweite Anzug sitzt.

Am Ende sprach nicht nur Sara Doorsoun von einem "perfekten Champions-League-Abschluss". Mit 5:0 hatten die Frankfurterinnen den FC Rosengard aus dem Deutsche-Bank-Park gefegt. Vor allem in der zweiten Hälfte hatten die Gäste aus Schweden der Eintracht nichts mehr entgegenzusetzen, sodass die Frankfurterinnen einen erfolgreichen Abschied aus der Königsklasse feiern konnten.

Personell hatte Trainer Niko Arnautis die eine oder andere Veränderung im Vorfeld der Partie bereits angekündigt, am Ende sollten es fünf Startelf-Veränderungen im Vergleich zur letzten Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln sein. So ersetzte Torhüterin Cara Bösl Stammkeeperin Stina Johannes im Tor, und auch Nadine Riesen, Virginia Kirchberger, Dilara Acikgöz und Shekiera Martinez durften von Beginn an ran. Das lag auch daran, dass mit Laura Freigang und Sophia Kleinherne zwei Stammkräfte kurzfristig erkrankt fehlten. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie die Mädels sich über weite Strecken präsentiert haben", freute sich Arnautis über die Erkenntnis, dass auch die zweite Garde der Eintracht international mithalten kann.

Acikgöz: "Glücklich und derzeit einfach frei im Kopf"

Den Torreigen eröffnet hatte dabei erneut Ilayda Acikgöz, die schon gegen Köln das einzige Tor erzielt hatte: "Dass ich so ein Debüt mit Tor erlebe, kann ich gar nicht glauben. Ich bin einfach glücklich und derzeit einfach frei im Kopf." Mit den eingewechselten Jella Veit (18) und Jonna Brengel (19) durften in der Schlussphase der Partie zwei weitere Talente ihr internationales Debüt feiern. Auch Geraldine Reuteler konnte nach ihrer in Barcelona erlittenen Sprunggelenksverletzung noch 20 Minuten mitwirken und sich in die Torschützenliste eintragen.

Alles in allem trotz des Ausscheidens ein rundum perfekter Abend für die Eintracht, sodass nicht nur Doorsoun danach resümierte: "Letztlich haben uns in dieser Champions-League-Gruppenphase die letzten Prozent an Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Aber wir haben viel gelernt und greifen wieder an."